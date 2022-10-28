Сибирские предприятия повышают свои отраслевые позиции благодаря федеральной и региональной поддержке

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На заводе «Сибирское стекло», якорного резидента индустриального парка «Экран», успешно реализовали крупный инвестпроект при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда развития промышленности, Правительства Новосибирской области. Благодаря новому оборудованию производительность стекольных комплексов выросла на 30% – до 850 млн стеклоизделий в год.

Новая стекловаренная печь — одна из крупнейших в России — введена в эксплуатацию в прошлом году. Её мощность составляет 375 тонн стекломассы в сутки, в пересчёте на бутылки это около 450 млн единиц продукции в год. А конструктивные преимущества новой печи позволили изготавливать бутылку из зеленого стекла — сварить его труднее, чем бесцветное или коричневое. И «Сибирское стекло» сделало это первым в Сибири.

«Реализован крупный инвестпроект, который совместно продвигали Правительство Новосибирской области и собственники, руководители предприятия. Этот проект два года назад получил поддержку со стороны федерального Министерства промышленности и Фонда развития промышленности. За счёт привлечённых средств Фонда, средств Евразийского банка развития проект был реализован предприятием. Новые агрегаты вышли на полную мощность. Это дало увеличение производительности, позволило расширить ассортимент. Теперь перед нашим предприятием открыты новые возможности, новые рынки», — отметил губернатор Андрей Травников.