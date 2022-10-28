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Строительная отрасль в Новосибирской области растет в 4 раза быстрее, чем в целом по России

Фото Строительная отрасль в Новосибирской области растет в 4 раза быстрее, чем в целом по России
Фото Строительная отрасль в Новосибирской области растет в 4 раза быстрее, чем в целом по России

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев сообщил о значительном росте строительной отрасли в Новосибирской области по отношению к России.

По данным агрегатора ДОМ.РФ, объём текущего строительства с 01.01.2022 за год увеличился в Новосибирской области с 2 581 до 3 061 квадратных метров (на 18,6%). За это же время строительный задел в целом по России увеличился с 96,365 до 100,815 миллионов квадратных метров (на 4,6%) — что в 4 раза меньше, чем в нашем регионе.

Николаев отмечает, что и по объёмам ввода, за первые три квартала ввод в Новосибирской области вырос к соответствующему периоду прошлого года на 55%, а в целом по стране на 26,5%.

«По информации ЕРЗ, в ТОП 50 по объёму строительных заделов РФ попали три фирмы, работающие в Новосибирске, на 17 месте компания Брусника, на 44 позиции ГК Расцветай и на 47 ГК Томская ДСК. В рейтинге ДОМ.РФ Брусника расположилась на 15 позиции, а ГК Расцветай на 43», — отмечает эксперт.

В ТОП-100 по объёму ввода по версии Единого Ресурса Застройщиков вошли сразу 5 застройщиков, представленных на рынке новостроек Новосибирска. На 34 позиции «Брусника», на 37 «Жилищная инициатива», работающая в регионе под брендом «Новосибирский квартал», на 67 места ГК «Вира-Строй», на 91 «Сибирьинвест» и на 95 ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ».

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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