Только не плачьте: вот куда на самом деле уходят души после смерти

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Практически каждый человек задавался вопросом о том, куда отправится его душа после смерти. Ученые многие годы пытаются ответить на этот вопрос, однако однозначной точки зрения до сих пор нет.

Куда попадает душа после смерти по мнению христиан

Согласно христианским канонам, после смерти душу человека ожидает 40-дневное путешествие по аду и раю. В течение всего этого времени умерший не знает, какая судьба ждет его в дальнейшем. Поэтому в христианстве 40 дней после смерти считаются особенно тяжелыми для человеческой души.

Согласно христианским верованиям, первые 6 дней умерший находится в раю, наблюдая прекрасную жизнь праведников. Затем душу ждут скитания по аду. В этот период умерший должен побороть 20 страстей. Эти мытарства считаются своего рода экзаменом и определяют дальнейшую судьбу души испытуемого.

По истечение 40 дней душа умершего отправляется на суд к самому Богу. Однако, согласно канонам, судьей прибывшего является не Господь, а сам человек. В зависимости от своего состояния, душа улетает в небеса, соединяясь со светом, или же падает в бездну.

Куда попадает душа после смерти по мнению астрологов

В частности, люди верят в то, что после смерти их душа попадет в рай, ад или снова перерождается на земле. Однако в отношении того, что происходит с человеком после смерти, в современном обществе существуют и другие, менее распространенные точки зрения. К примеру, некоторые астрологи убеждены в том, что после смерти душа направляется на другую планету или же продолжает находиться в верхних слоях атмосферы.

Экстрасенсы и медиумы в наше время в большинстве своем убеждены также в существовании параллельных Вселенных. По мнению таких людей, душа после смерти направляется в один из этих миров. Именно оттуда, по мнению медиумов, и приходят души, к примеру, во время спиритических сеансов.

Куда попадает душа после смерти по мнению ученых

В бессмертии человеческой души уверены не только эзотерики и верующие, но и некоторые ученые. К примеру:

Е. Сведенборг считал, что душа — это сгусток энергии, который продолжает после смерти свой жизненный путь.

Российский биолог В. Лепешкин научно доказал, что тело покойного распространяет определенные всплески энергии.

Известный физик К. Коротков зафиксировал при специальной съемке выход души умершего, проявляющийся в виде пульсирующего света.

Ученый Ланц проводил аналогии между людьми и растениями и считал, что жизнь и смерть — это «лето» и «зима» человека.

По мнению физика С. Хамероффа, душа имеет квантовое строение и после смерти человека находится вне времени и пространства.

Что говорят пережившие клиническую смерть

Около 60% реанимированных свидетельствуют о встрече с удивительным источником, излучающим невероятный свет и совершенное блаженство. Одним эта космическая личность представляется Творцом, другим ― Иисусом Христом, третьим ― ангелом. Отличает это необыкновенно яркое создание, состоящее из чистого света, то, что в его присутствии человеческая душа чувствует всеобъемлющую любовь и абсолютное понимание.

Некоторые, вернувшись с «того света», рассказывают об ощущении стремительного падения, после чего они оказывались в месте, наполненном страхом.

Звуки. Есть свидетельства, которые говорят, что, когда человек умирает, он может слышать неприятный гул, жужжание, громкий звон, шум как будто от ветра, треск и прочие звуки. Звуки иногда сопровождаются движением на огромной скорости по тоннелю, после чего душа попадает в иное пространство. Иногда умирающие слышат голоса умерших родственников или непонятную «речь» ангелов.





Есть свидетельства, которые говорят, что, когда человек умирает, он может слышать неприятный гул, жужжание, громкий звон, шум как будто от ветра, треск и прочие звуки. Звуки иногда сопровождаются движением на огромной скорости по тоннелю, после чего душа попадает в иное пространство. Иногда умирающие слышат голоса умерших родственников или непонятную «речь» ангелов. Свет. Тот самый «свет в конце тоннеля» видят большинство людей, вернувшихся после клинической смерти. По свидетельствам реанимированных пациентов огромный поток чистого свечения всегда сопровождается душевным покоем. Этот божественный свет воспринимается неким духовным зрением, но по возвращении в физическое тело, многие явственно представляют и описывают увиденное неземное свечение.

Ранее Сиб.фм писал о том, почему нельзя наряжаться в покойников и ложиться в гроб даже в шутку. Напомним, почему нельзя поминать покойников через год после смерти и часто о них думать.

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