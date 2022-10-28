В Бердске новым главой ГИБДД стал Андрей Цветков

Фото: «Бердск онлайн»

Новым руководителем бердского ГИБДД стал экс-начальник новосибирского отделения дорожного надзора Андрей Цветков.

Согласно сообщению пресс-службы ГИБДД Бердска, с 10 октября на должность главы ведомства заступил 43-летний бывший начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Новосибирска Андрей Цветков. С 28 октября функционер был утвержден в своей новой должности.

Цветков родился в Бердске в 1979 году. Учился в ПУ-16, Бердском политехническом колледже, а в 2015 году окончил Новосибирский гуманитарный институт.

С 2004 года мужчина работал в отделе ГИБДД в Советском районе Новосибирска, в 2018 году стал заместителем начальника ГИБДД Новосибирска, возглавил отделение дорожного надзора.

Издание «Бердск онлайн» отмечает, что одной из предстоящих задач нового начальника станет воссоздание расформированной Госавтоинспекции.

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