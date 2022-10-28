Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто политика общество

В Бердске новым главой ГИБДД стал Андрей Цветков

Фото В Бердске новым главой ГИБДД стал Андрей Цветков
Фото В Бердске новым главой ГИБДД стал Андрей Цветков

Фото: «Бердск онлайн»

Новым руководителем бердского ГИБДД стал экс-начальник новосибирского отделения дорожного надзора Андрей Цветков.

Согласно сообщению пресс-службы ГИБДД Бердска, с 10 октября на должность главы ведомства заступил 43-летний бывший начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Новосибирска Андрей Цветков. С 28 октября функционер был утвержден в своей новой должности.

Цветков родился в Бердске в 1979 году. Учился в ПУ-16, Бердском политехническом колледже, а в 2015 году окончил Новосибирский гуманитарный институт.

С 2004 года мужчина работал в отделе ГИБДД в Советском районе Новосибирска, в 2018 году стал заместителем начальника ГИБДД Новосибирска, возглавил отделение дорожного надзора.

Издание «Бердск онлайн» отмечает, что одной из предстоящих задач нового начальника станет воссоздание расформированной Госавтоинспекции.

Ранее Сиб.фм сообщал о новой волне проверок от ГИБДД.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Бердск
Новосибирская область
ГИБДД
начальник
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91739
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
78503
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
28273
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20719
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17903
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15232
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15097
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция