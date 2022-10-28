В Художественном музее открылась выставка «Михаил Омбыш - Кузнецов. К 75-летию со дня рождения»

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

26 октября на первом этаже Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10) открылась персональная выставка новосибирского художника Михаила Омбыш-Кузнецова.

На первом этаже музея открылась одна из долгожданных выставок нового сезона. В экспозиции представлены живописные произведения разных лет из коллекций Новосибирского государственного художественного музея, Кемеровского музея изобразительных искусств и частных коллекций, отражающие различные этапы творчества автора. Всего на выставке представлено 60 масштабных полотен. За пятьдесят пять лет творческой деятельности Омбыш-Кузнецов создал сотни произведений живописи и графики, многие сравнивают его работы с полотнами Александра Дейнеки. Михаил не отрицает влияния этого художника на его творчество. Вся жизнь автора связана с Новосибирском, поэтому город и его жители выступают главными героями картин.

«Вся команда музея с замиранием сердца ждала открытие этой выставки. Для нас она особенная, потому что сегодня мы чествуем нашего земляка. Экспозиция отражает разные этапы творчества художника, но можно сказать одно: в какой бы период времени полотна не были написаны, они настолько современны, актуальны, в них столько энергии и драйва», – прокомментировала в своей приветственной речи директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева.

Партнером в организации выставки выступил Музей Изобразительных Искусств Кузбасса. В его собрании хранится монографическая коллекция Михаила Сергеевича Омбыш – Кузнецова, которая целенаправленно собирается на протяжении четверти века. Часть работ из фондов музея можно также увидеть в экспозиции.

«Михаил Сергеевич, как мне кажется, художник музейный, современный, мастеровитый. Искусство этого художника – документ эпох: социальный, жесткий, парадоксальный. Образы художника концептуальны, а воплощаются с иллюзорной достоверностью. Михаил Сергеевич — тот художник, искусство, которого никогда не бывает много», – прокомментировала директор Музея Изобразительных Искусств Кузбасса Марина Чертогова.

Традиционно выставки Омбыш-Кузнецова проходят при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. Начальник отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования управления государственной культурной политики Ольга Иванова подметила, что цикл мероприятий, посвященный сибирским художникам, органично вписывается в общий формат празднования юбилея Новосибирской области и выразила надежду, что выставка подарит Михаилу новых почитателей его самобытного творчества.

Свою любовь к городу художник выражает не только через свои живописные произведения, но и тем, что многие годы председательствует в жюри областных выставок и конкурсов, в которых участвуют дети со всей Новосибирской области.

«Благодаря этой работе и благодаря сегодняшней выставке много талантливых, юных художников вырастет на нашей Новосибирской земле», – отметила Ольга Иванова.

Для Новосибирска действительно знаковый человек и количество людей, которые пришли на открытие выставки стало ярким доказательством того, что художник любим, уважаем и почитаем. Поздравить Михаила Омбыш-Кузнецова и выразить признательность мастеру пришли коллеги и его ученики, близкие друзья, представители художественной общественности, руководители и сотрудники государственных и муниципальных учреждений культуры города Новосибирска и Новосибирской области.

Яркой страницей выставки стали урбанистические пейзажи, портреты горожан, знакомые уличные сюжеты. Председатель Новосибирского регионального отделения Союза художников России Вадим Иванкин заверил зрителей, что имя Омбыш-Кузнецова уже вписано в историю искусства.

«Народный художник или не народный, академик или нет – не имеет никакого значения, потому что Омбыш-Кузнецов, прежде всего, русский, советский художник», – сказал Вадим Иванкин.

Михаил сердечно поблагодарил Новосибирский художественный музей за то, что выставка состоялась и пожелал начинающим художникам, присутствующим на открытие смелости и сил.

«Когда смотришь на произведение и чувствуешь силу, значит что-то серьезное художник может сказать», – сказал мастер в заключение.

После официальной части церемонии открытия выставки все желающие смогли лично поговорить с художником и сделать совместную фотографию на память.

Выставку можно посетить до 11 декабря.