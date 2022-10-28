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Онанист устроил шоу в окне дома напротив школы в Красноярске

Фото Онанист устроил шоу в окне дома напротив школы в Красноярске
Фото Онанист устроил шоу в окне дома напротив школы в Красноярске

Фото: группа ВК "ЧП Красноярск"

В одном из окон домов Красноярска местные жители заметили голого онаниста.

Жители Красноярска опубликовали в соцсетях видео, на котором обнажённый мужчина мастурбирует, стоя на подоконнике, сообщает prmira.ru.

Дом, в котором заметили извращенца, находится напротив гимназии, где постоянно ходят школьники.

В полиции сообщили, что заявлений об этом происшествии им не поступало. Ведомство начало проверку. Сейчас личность мужчины устанавливают, а его действия соотносят с законодательством.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 26 августа, виновник ДТП в Новосибирске разделся догола после совершённого ДТП, а также попытался угнать чужую машину.

Напомним, в Красноярском крае был замечен голый мужчина, прогуливавшийся неподалеку от школы.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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