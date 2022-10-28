В Ленинском районе Новосибирска открыли современное футбольное поле

Фото: Сиб.фм, Татьяны Кулябиной

В пятницу, 28 октября, в новосибирском микрорайоне Лесоперевалка торжественно открыли современное футбольное поле при школе №72.

На территории школы №72 в микрорайоне Лесоперевалка в Новосибирске состоялось торжественное открытие нового футбольного поля с современным покрытием. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы от Новосибирской области Виктор Игнатов, депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Савельев. Также спортивный объект посетил глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

Данный объект был внесен в план мероприятий по реализации наказов избирателей депутату горсовета Новосибирска на 2021-2025 годы. Бюджет строительства составил более 5 млн. руб.

Гостей поприветствовали члены футбольной команды школы №72, которые в скором времени начнут тренироваться на новом поле.

«Сейчас это единственная площадка на всей территории микрорайона. Считаю, что она будет очень востребована среди местных жителей, особенно, у подрастающего поколения», — рассказал директор школы № 72 Юрий Якубовский. Он добавил, что в 2021 году в этой школе было около 720 учащихся, а сейчас уже почти 1000. Именно поэтому создание здесь спортивного кластера было задачей первостепенной важности.

Со слов директора, футбольное поле уже открыто для посещения. В дальнейшем здесь появятся беговые дорожки, освещение и наборы для сдачи норм ГТО — иными словами, полноценный спортивный комплекс. Сейчас реализован только первый этап проекта.

Как рассказал депутат Госдумы Виктор Игнатов, еще год назад на этом месте находился полуразрушенный стадион.

«Микрорайон Лесоперевалка входит в часть моего избирательного округа, и когда в период избирательной кампании мы проводили здесь мероприятия, обратили внимание на полуразрушенный стадион. У нас с депутатом Совета депутатов Александром Савельевым родилась идея, чтобы часть депутатского фонда, который обычно тратится по мелочам, вложить в серьезный большой объект. Мы пошли в мэрию города Новосибирска, предложили объединить финансовые и организационные возможности, чтобы создать что-то большое, нужное, стоящее, тем более в этом микрорайоне нет спортивных объектов», — прокомментировал депутат Госдумы Виктор Игнатов.

Стоит отметить, что на строительство объекта из средств депутатского фонда Александра Савельева было выделено 1,5 млн. рублей. Остальное финансирование взял на себя Департамент образования мэрии города Новосибирска.

«Детям нужно постоянно быть занятыми. Если заняться им нечем, они начинают попадать под дурное влияние неблагонадежных товарищей старшего возраста. А спорт — это, в первую очередь, дисциплинированное времяпрепровождение. Появление в этом районе спортивной площадки пойдет ребятам только на пользу» — отметил Виктор Игнатов.

Сейчас на новом футбольном поле можно проводить уроки физкультуры и просто играть в футбол, говорит депутат Александр Савельев. На территории его 33-го избирательного округа это не первый реализованный спортивный проект: в прошлом году была открыта хоккейная площадка в 69-йшколе.

«Наказ был выдан в 2020 году. Сейчас он выполнен. В первую очередь это, конечно, пропаганда здорового образа жизни среди детей. Это отличная возможность оторвать их от смартфонов, вовлечь в спорт. В дальнейшем мы планируем благоустроить еще четыре школы», — заявил Александр Савельев.

После завершения официальной части мероприятия школьники решили не терять времени даром и сыграли товарищеский матч: как видно, новое поле будет востребовано у жителей Лесоперевалки.