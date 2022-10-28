В Новосибирске достроили каркасы трёх новых поликлиник

Фото: ГК «ВИС»

У трёх новых поликлиник из семи запланированных в Новосибирске достроили каркасы.

В Новосибирске достроили каркасы трех новых поликлиник, которые создаются по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ГК «ВИС», подрядчика строительства.

Монолитные каркасы достроили у поликлиник №2, №7 и №27. Это четырёхэтажные и шестиэтажные здания в Октябрьском и Заельцовском районах города.

По оценке ВИС, все три здания готовы на 40-44%.

Так, поликлиника №2 строится на улице Татьяны Снежиной. Ее площадь превысит 12 тысяч квадратных метров. Рабочие возвели кирпичные перегородки и достраивают стены из газобетонных блоков. К концу октября 2022 года продолжается оборудование силовых электросетей, монтаж системы отопления и кабельной сети. Завершается установка окон, кровля крыши уложена более чем наполовину.

В поликлинике №7 на Пролетарской окна и теплосети почти смонтированы, а кровля уложена на 75%.

В шестиэтажном здании консультативно-диагностической поликлиники №27 на улице Ереванская завершают монтировать окна и внутренние стены с перегородками. Сети отопления проведены лишь на 30%, кровля уложена на 20%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стоимость строительства семи концессионных поликлиник в Новосибирской области выросла с 14 до 19,5 млрд рублей — и это только после выхода из экспертизы. Изначальная стоимость составляла 7,5 млрд рублей.