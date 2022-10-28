В Новосибирске из-за открытия стелы на площади Калинина изменят схему движения 3 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ограничат движение транспорта в районе площади Калинина из-за открытия стелы "Город трудовой славы" 3 ноября.

В Новосибирске 3 ноября на три часа закроют для проезда участки дорог в районе площади Калинина. Ограничение движения связано с торжественным открытием стелы "Город трудовой доблести". Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

В муниципалитете предупредили, что проезд будет ограничен с 17 до 20 часов.

ГИБДД перекроет движение на участке Красного проспекта по четной стороне от улицы Писарева до улицы Кропоткина (за исключением движения общественного транспорта).

Кроме того, нельзя будет проехать по следующим улицам:





В мэрии объяснили, что для автомобилистов организуют объезда. А на участках дорог, в зоне которых развернутся праздничные мероприятия, установят шлагбаумы и бетонные блоки. Также на месте будут дежурить полицейские.

Также 3 ноября изменятся маршруты движения общественного транспорта рядом с площадью Калинина.

Как ранее писал Сиб.фм, торжественное открытие стелы пройдет в 19 часов 3 ноября. По слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в этот день запланировано шествие новосибирцев по Красному проспекту. Жители пройдут колонной от улицы Кропоткина до площади Калинина, где состоится митинг.

"Перекрытие продлится с 17 до 20 часов. Заранее приносим извинения за возможные неудобства для водителей. Но, думаю, люди отнесутся с пониманием к данному событию, потому что оно знаковое, важное для всех горожан", — сказал глава администрации.