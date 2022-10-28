В Новосибирске коттедж с бомбоубежищем продают за 15 млн рублей

Фото: Авито
Коттедж в посёлке Юный Ленинец под Новосибирском оборудован бомбоубежищем.
Под Новосибирском в посёлке Юный Ленинец продают трехэтажный коттедж с бомбоубежищем. На объявление обратило внимание издание «МК в Новосибирске». Жильё обойдётся потенциальному покупателю в 15 млн рублей.
Площадь коттеджа — 380,9 квадратных метров, дом был построен в 2009 году. В здании есть два этажа, мансардный этаж, а также подвал.
Автор объявления пишет, что на цокольном этаже есть четыре комнаты, которые составляют полноценное бомбоубежище. Однако помещение можно использовать и для хранения вещей, говорит продавец. Кроме того, на территории есть зона отдыха, бассейн, кустарники и плодовые деревья.
В доме на трех этажах расположены более десяти комнат, также есть два туалета.
Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу коттедж с банным комплексом за 76 миллионов.
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