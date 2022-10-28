В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

28 октября в Новосибирске состоится церемония открытия турнира по греко-римской борьбе.

В пятницу, 28 октября, на Локомотив-Арене Новосибирска состоится открытие Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Первые матчи начались за несколько часов до этого.

Для состязания на турнир прибыли 7 сборных команд из различных федеральных округов России, 2 команды из Сибирского федерального округа и сборная Белоруссии. Каждая команда насчитывает 12 борцов и 2 тренера.

Все матчи проводятся в формате «стенка на стенку». Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, выходят в финал соревнования. Участники — 14- и 15-летние подростки. Соревнования проходят в 12 весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг, 120 кг.

Матчи первого дня проходят 28 октября с 10:00 до 17:00, а с 18:00 до 19:00 пройдет открытие турнира.

Финал состоится 29 октября с 10:00 до 17:00.

Вход на все матчи свободный.

Напомним, в начале октября на турнир по гимнастике в Новосибирске приехали около 200 спортсменов из пяти стран.