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В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»
Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

28 октября в Новосибирске состоится церемония открытия турнира по греко-римской борьбе.

В пятницу, 28 октября, на Локомотив-Арене Новосибирска состоится открытие Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Первые матчи начались за несколько часов до этого.

Для состязания на турнир прибыли 7 сборных команд из различных федеральных округов России, 2 команды из Сибирского федерального округа и сборная Белоруссии. Каждая команда насчитывает 12 борцов и 2 тренера.

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 2

Все матчи проводятся в формате «стенка на стенку». Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах, выходят в финал соревнования. Участники — 14- и 15-летние подростки. Соревнования проходят в 12 весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг, 120 кг.

Матчи первого дня проходят 28 октября с 10:00 до 17:00, а с 18:00 до 19:00 пройдет открытие турнира.

Финал состоится 29 октября с 10:00 до 17:00.

Вход на все матчи свободный.

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 3

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 4

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 5

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 6

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 7

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 8

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 9

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 10

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 11

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 12

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 13

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 14

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 15

Фото В Новосибирске начался турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» 16

Напомним, в начале октября на турнир по гимнастике в Новосибирске приехали около 200 спортсменов из пяти стран.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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