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В Новосибирске осудят мужчину за сдачу водительского экзамена с микронаушником и камерой

Фото В Новосибирске осудят мужчину за сдачу водительского экзамена с микронаушником и камерой
Фото В Новосибирске осудят мужчину за сдачу водительского экзамена с микронаушником и камерой

Фото: neural.love

В Новосибирске мужчина, пришедший на водительский экзамен с микронаушником, предстанет перед судом.

Житель Кировского района Новосибирска пришел сдавать экзамен на водительские права с микронаушником и скрытой камерой. Он завалил экзамен и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщает районная прокуратура.

В феврале 2022 года 30-летний мужчина пришел на теоретическую часть водительского экзамена с компактной беспроводной камерой и микронаушником. По плану, его напарник должен был через камеру увидеть вопросы текста и надиктовать ответы через наушник. Он не сдал экзамен, а кроме того, его скрытую технику обнаружили. Он признал свою вину, и теперь его будут судить.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, использование наушника противоречит п. 9 ст. 15 закона «Об образовании», который запрещает средства связи на экзаменах

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская ФАС признала незаконной рекламу микронаушников для сдачи экзаменов.

Также в июле 2019 года посетительницы новосибирского фитнес-центра пожаловались на видеокамеры в раздевалке.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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