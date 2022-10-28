В Новосибирске перекроют улицу Ленина до 10 февраля из-за Нового года

Фото предоставлено мэрией Новосибирска (иллюстративное)

На время празднования Нового года в Новосибирске перекроют участок улицы Ленина.

В Новосибирске на новогодние праздники перекроют улицу Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения продлятся несколько месяцев, до 10 февраля.

Ограничения будут действовать на участках от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого. Уже 6 ноября на Ленина будет запрещён проезд транспорта и парковку автомобилей. В мэрии объяснили, что ограничения в центре города связаны с проведением мероприятий проекта «Новогодняя столица России».

Также в конце ноября на указанной территории завершат праздничное оформление.

Ранее власти сообщили, что мероприятия проекта «Новогодняя столица России» начнутся в Новосибирске с 25 декабря. По словам мэра Анатолия Локтя, подготовка к ним уже началась. По словам Анатолия Локтя, концепцией проекта «Новогодняя столица России» стала идея «Вся Россия в моём городе». Такой замысел поможет объединить в городе все округа РФ с их национальными особенностями, и при этом оценить сибирское гостеприимство.

Напомним, ранее Новосибирск презентовал программу «Новогодняя столица России» на международной выставке в Москве.