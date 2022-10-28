В Новосибирске стартовал Всероссийский открытый юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций-2022»

Фото предоставлены министерством физической культуры и спорта Новосибирской области

Турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций-2022» стал продолжением соревнований на призы Александра Карелина и соревнований «Сила традиций» 2013 и 2014 годов.

В течение двух дней – 28 и 29 октября – за награды будут бороться 10 команд из России и Белоруссии.

«Сила традиций-2022» перенесет его участников в историческое прошлое. 70 лет назад, в 1952 году, сборная СССР дебютировала на Олимпийских играх в Хельсинки. 50 лет назад новосибирские биатлонисты Виктор Маматов и Александр Тихонов завоевали 2 золотые медали Олимпиады. 30 лет назад победителями Олимпийских игр стали Александр Карелин, Станислав Поздняков, Григорий Кириенко, Ирина Минх и Андрей Перлов, 10 лет назад на высшую ступень олимпийского пьедестала поднялись Роман Власов и Александр Бутько.

«В этом году Новосибирская область празднует своё 85-летие. Спортивные достижения наших атлетов, тренеров – значительная часть истории нашего региона. Для юного поколения очень важно окунуться в победные традиции советского прошлого. Турнир «Сила традиций» – это не только яркое спортивное зрелище, но и урок истории и патриотизма», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Основной исторической темом турнира стало 30-летие Олимпийских игр в Барселоне, когда спортивный мир прощался с великой сборной Советского Союза, многолетним лидером мирового спорта. Объединенная команда СНГ стала победителем в общекомандном зачёте. Главный лозунг Барселоны: «Мы сильны, когда мы вместе!»

На турнире «Сила традиций» в качестве гостей встретились олимпийцы из разных городов и стран. С визитом в Новосибирск прибыли пловец Александр Попов, борцы Мнацакан Искандарян, Альфред Тер-Мкртчян, Сергей Мартынов, Ислам Дугучиев, Сергей Демяшкевич из Минска, Гоги Когуашвили, Даулет Турлыханов из Казахстана, другие чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр разных поколений. Более 50 знаменитых тренеров и атлетов объединились в команде «Силы традиций».

Смотр юных атлетов должен подготовить новые кадры к олимпийским стартам и поддержать традиции классической борьбы.

Соревнования проходят в командном формате. В каждой команде по 12 борцов, которые встречаются между собой в каждой из весовых категорий (42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92кг, 110 кг, 120 кг). Матч выигрывает команда, набравшая 7 побед.

Турнир проходит в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена», построенном по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».