Стелу героям ВОВ у ТЦ «Роял Парк» в Новосибирске закроют полотном

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске часть стелы, посвященной героям Великой Отечественной войны, закроют полотном на время восстановления.

В Новосибирске полотном закроют баннер на стеле, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Памятник находится рядом с ТРЦ «Роял Парк». Полотно повесят на время реставрации объекта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Сегодня, 28 октября, баннер на памятном знаке, посвященном 45-летию победы в Великой Отечественной войне, расположенный в районе здания №153 на Красном проспекте, будет временно закрыт полотном», — говорится в сообщении городской администрации.

Также в мэрии отметили, что на полотне будет находиться надпись со следующей информацией: «Элемент монументально-декоративного оформления находится на восстановлении».

Работы проводит компания ООО «Специализированный застройщик «Ситистрой».

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал найти виновных в демонтаже стелы ВОВ в Новосибирске.