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В Новосибирской области завершился грибной сезон 2022 года

Фото В Новосибирской области завершился грибной сезон 2022 года
Фото В Новосибирской области завершился грибной сезон 2022 года

Фото: группа ВК "Грибы и грибные места Новосибирск НСО"

Грибники из Новосибирской области закрывают сезон тихой охоты.

В Новосибирской области грибники завершили сезон тихой охоты. С наступлением холодов найти дары леса становится все сложнее, но отдельные экземпляры все же попадаются.

Об этом жители области рассказали в группе ВК «Грибы и грибные места Новосибирск НСО».

«Сегодня ездили, последние, наверное», — с грустью написала Наталья С.

«Здравствуйте. Сезон, можно сказать закончен. Но есть нюансы. Кто знает вкусные рецепты с зимним опенком?», — похвастался последней в 2022 году добычей Александр П.

Фото В Новосибирской области завершился грибной сезон 2022 года 2

Однако в комментариях подписчики сообщества усомнились в съедобности этих грибов, указав на то, что это поганки. Комментаторов поправил один из пользователей. С его слов, это фламулина бархатистоножковая, то есть опенок зимний.

«Сегодня собрали ведро. Большинство грибов перемороженные. Червивых нет совсем», — поделилась Анютка С.

Фото В Новосибирской области завершился грибной сезон 2022 года 3

«Закрытие сезона "тихой охоты" 23.10.2022. Добыча — четыре лисы "долгожительницы". Сырный суп с лисичками получился очень вкусным», — отметила Елена Г.

Фото В Новосибирской области завершился грибной сезон 2022 года 4

Ранее Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирска показали последние собранные грибы в этом сезоне.

Напомним, грибы-кораллы собирают любители тихой охоты под Новосибирском.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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