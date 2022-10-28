В Забайкалье вор два месяца жил в лесу с украденными деньгами

Фото пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю

Вор в Забайкалье скрывался в лесу с украденными у односельчан деньгами.

В Забайкальском крае домушник обокрал односельчан и два месяца скрывался в лесу от полиции. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает ИА ZabNews. Серия краж произошла в селе Чикичей Сретенского района.

Первой жертвой вора стал 87-летний пенсионер в августе — у него украли 13 тысяч рублей. Спустя два месяца подозреваемый вновь забрался в дом того же пенсионера и забрал 14 тысяч рублей и гладкоствольное ружьё из сейфа. В этот же день из другого дома он похитил валенки и зимний костюм.

После серии краж мужчина перестал появляться дома. Полиция предположила, что подозреваемый скрывается в лесу. В результате выяснилось, что мужчина ночевал в заброшенных зданиях в лесу — при нём было украденное ружьё и 7 тысяч рублей.

В отношении забайкальца возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее в Новосибирске 73-летняя пенсионерка пыталась украсть в магазине банку рыбных консервов.