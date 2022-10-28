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ВТБ начал выдавать льготные кредиты на электромобили Evolute

Фото ВТБ начал выдавать льготные кредиты на электромобили Evolute
Фото ВТБ начал выдавать льготные кредиты на электромобили Evolute

Фото pixabay.com

ВТБ начал принимать заявки на покупку транспортных средств марки Evolute в рамках государственной программы автокредитования. Приобрести электромобиль клиенты могут с 35% скидкой в любом регионе России.

По данным пресс службы ВТБ (ПАО), воспользоваться льготными условиями могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, заемщики, впервые покупающие автомобиль, работники медицинских и образовательных организаций. Госпрограмма также распространяется на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).

«Российский автомобильный рынок в этом году столкнулся с небывалыми вызовами, и запуск государственной программы оказался своевременной мерой для его поддержки. Она также стала драйвером выдач автокредитов, снижая финансовую нагрузку на заемщиков. В продажах ВТБ доля госпрограммы составляет уже почти 45%. С момента запуска ей воспользовались около 5 тысяч наших клиентов, а общий объем сделок превысил 3,2 млрд рублей. Включение в периметр госпрограммы электромобилей позволит расширить список потенциальных заемщиков и поддержать клиентов, для которых важен не только факт приобретения машины, но и ее экологичность», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Помимо Evolute, на льготных условиях клиенты могут приобрести автомобили марок Lada, УАЗ, ГАЗ и Haval, произведенные в 2022 году и стоимостью не выше 2 млн рублей. При покупке этих машин дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составляет 25%, для остальных субъектов — 20%.

По итогам девяти месяцев 2022 года заемщики провели в банке свыше 36 тысяч сделок почти на 46 млрд рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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