Житель Новосибирска продаёт анаконду и готов её привезти покупателю домой

Фото с сайта Авито

Необычное объявление появилось на сайте «Авито»: житель Новосибирска предлагает любому желающему купить анаконду за 20 тысяч рублей.

На необычное объявление на сайте «Авито» наткнулась экономический обозреватель «BFM-Новосибирск». Житель Новосибирска предлагает купить трёхлетнюю парагвайскую анаконду за 20 тысяч рублей. При этом 800 человек уже ознакомились с этим предложением.

Кстати, это объявление – одно из 30 сообщений о продаже змей в Новосибирске. Средний ценник – от 6 000 до 40 000 рублей. Чаще всего приобрести предлагают императорских удавов, королевских и молочных змей.

Анаконд продают крайне редко. Эти змеи считаются одними из самых агрессивных в мире. И хотя данный вид пресмыкающихся – не ядовит, их укусы могут причинять острую боль. Живут анаконды до 25 лет и могут вырасти до 4,5 метра.

Последний раз продажа анаконды наделала много шумы два года назад, когда в Иркутске с молотка ушли и змеи, и крокодилы из частной зоогалереи.



