Бесплатное удобрение под зиму назвали дачники — это средство есть у каждой хозяйки

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Дачникам нужно приложить много усилий, чтобы в будущем получить хороший урожай. Ведь без особого ухода и подкормки огород не порадует обилием плодов. В материале Сиб.фм рассказываем о бесплатных удобрениях для растений, которые есть в каждом доме.

Древесная зола

Древесная зола – одно из самых ценных и любимых дачниками удобрений. В ней содержится множество полезных веществ: в ее составе около 30 необходимых садово-огородным культурам минералов. А вот хлора, который многие растения так не любят, в ней нет.

Применяют древесную золу как в сухом, так и в разведенном виде. Чтобы приготовить настой из древесной золы, необходимо наполнить ведро на одну десятую золой, а потом до верха залить горячей водой, после чего дать настояться два дня. По прошествии этого времени настой нужно процедить и можно применять.

Для рассады золу чаще всего используют в сухом виде: ею опыляют сеянцы для ускорения их роста. Кроме того, сухой золой опудривают клубнику после цветения. Эта профилактическая мера предотвращает возникновение серой гнили. А при высадке в открытый грунт помидоров, перца, капусты, картофеля и других культур горсть сухой золы добавляют в каждую лунку.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа встречается в каждом доме. Она содержит 92-95% карбоната кальция, который со временем усваивается корнями растений. Кроме него, в составе яичной скорлупы присутствуют калий, фосфор и другие микроэлементы.

Такой подкорм приносит пользу и в сухом виде, и в составе настоя. Но лучше всего данная подкормка усваивается растениями не в сухом, а в жидком виде. Чтобы приготовить настой из яичной скорлупы, необходимо взять около 100 г измельченной скорлупы, засыпать ее в стеклянную банку, залить 1 л кипятка и накрыть крышкой. Примерно через неделю настой будет готов. Перед его использованием важно развести его водой в соотношении 1:3.

Старый хлеб

Настой на основе хлеба хорошо стимулирует рост растений. Ведь в одном из главных компонентов хлеба присутствуют ауксины, которые ускоряют развитие огородных культур и усиливают активность полезных микроорганизмов, живущих в почве. Благодаря этому растения легче усваивают из грунта полезные элементы, что в итоге положительно сказывается на урожае.

Для приготовления настоя необходимо наполнить любую емкость на 2/3 хлебом, потом залить до верха теплой водой. Чтобы хлеб не поднимался вверх, нужно положить на него любой тяжелый груз и оставьте в темном месте на неделю. Перед использованием хорошо размешайте содержимое и разведите настой водой в соотношении 1:3.

Растительные остатки

Сорняки можно использовать в качестве подкормок для огородных культур. Для приготовления подкормки нужно заполнить емкость наполовину или на три четверти сорняками и залить их до верха водой. Чтобы процесс брожения происходил быстрее, укройте резервуар пленкой и поставьте в солнечное место. Через полторы недели настой из трав будет готов. Перед применением разведите его водой.

Картофельный отвар

Не стоит выливать в канализацию воду, в которой варился картофель. В клубнях картофеля много калия. Он при варке переходит из картошки в воду. Обогащенная калием вода применяется в качестве подкормки и для комнатных растений, и для рассады, и для огородных культур.

Наиболее ценен отвар, в котором варилась картошка в мундирах. Перед варкой тщательно вымойте клубни и залейте их водой так, чтобы они были покрыты ею полностью. После закипания варите 25-30 минут. Воду слейте и дайте остыть. Используйте картофельный отвар из расчета 500 мл на 1 кв.м. Также готовится подкормка и из картофельных очисток.

Спитой чай и кофейная гуща

Остатки натурального кофе не являются удобрением как таковым. Однако если у вас тяжелая почва, то кофейная гуща сделает ее более рыхлой, обеспечив доступ кислорода к корням растений. Это положительно скажется на развитии растений и на урожае. Подобное действие на структуру почвы оказывает и спитой чай.

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