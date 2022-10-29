День автомобилиста в России 30 октября: достойные открытки поздравления для водителей

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Работники автомобильного и городского пассажирского транспорта традиционно отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября. Но поздравлять в этот день в нашей стране принято всех, кто водит автомобили, независимо от количества открытых категорий в водительском удостоверении.

Когда празднуем?

В текущем 2022 году день автомобилиста выпадает на 30 октября (воскресенье). По давней традиции в этот день прозвучат поздравления и поощрения водителей от властей страны и непосредственного руководства.

Как поздравить?

Специально для вас подборка красивых открыток и оригинальных стихов составлена с теплом и любовью.

У всех людей, кто за рулём

Считает километры трассы,

Сегодня будет все путём.

Сегодня у них праздник!

Я Вам желаю ровных трасс,

Коней железных быстрых.

И рад поздравить вас

С днем автомобилиста.

Неважно, что ты водишь, – хоть "Мерседес”, хоть трактор,

Учитель ты, директор, а, может, – футболист,

Значение имеет один лишь только фактор:

Коль есть права в кармане, ты – автомобилист!

И всех, кто ездить может, хоть медленно, хоть быстро,

Кто жизнь свою не может представить без дорог,

Сегодня поздравляем с днем автомобилиста,

Пусть будет путь удачным, и пусть хранит вас Бог!

Мирно спят права в кармане,

Спит машина в гараже...

Просыпаться нынче рано

Смысла не было уже;

Ну, а раз проснулся – быстро

Принимай давай гостей!

Ну, с днем автомобилиста!

И ни жезлов, ни гвоздей!

Нас много, женщины, мужчины,

И дети, и родители –

Все те, кто ездит на машине,

Мы все автолюбители!

У нас шофёрский разный стаж,

Им хвастаться не нужно,

Сегодня праздник общий наш

Отметим его дружно!

Всех тех, чей звук любимый – шорох шин,

И тех, кого дорога вдохновляет,

Кто жизнь свою не мыслит без машин

И без руля себя не представляет, –

В день праздничный поздравить мы хотим,

И пусть подольше праздник этот длится,

Удачи и счастливого пути

Желаем всем в день автомобилиста!

Вы, слушая сердце машины,

Людей или грузы везете.

Пусть путь этот будет счастливым,

И не занесет в повороте.

Пусть дома вас ждут с пирогами,

А жизнь будет гладкой дорогой,

Украшенной ярко огнями,

Красивой. И долгою-долгой.

Радостной дороги «с ветерком»

И мотора песни ровной, чистой,

И пейзажей смены за окном

Я желаю автомобилисту.

Чтоб машина слушалась в пути,

Чтобы дома было все как надо,

Чтоб доходы личные росли,

Чтобы к счастью не было преграды!

В день автомобилиста

Тебе желаю я

Всегда дороги чистой,

Ни жезла, ни гвоздя!

Чтоб на своей лошадке

Проехал сотни миль.

Без всякой неполадки

Служи, автомобиль!

Водитель автобуса и дальнобойщик,

Любитель простой с категорией "В”,

Таксист или, может, спортсмен-автогонщик, –

Мы шлем поздравления наши тебе,

И в праздник обычно серьезный инспектор

Тебя на дороге с улыбкою ждет,

Он жезлом укажет движения вектор, –

Тот путь, что к удаче и счастью ведет!

Участников дорожного движения –

С последним воскресеньем октября!

А вас – тем паче: в вашем положении

День этот не отметить будет зря!

Позвольте вам воздать сегодня должное

Без выспренних и громогласных фраз:

С днем автомобилиста (и дорожника!)

Мы в этот день спешим поздравить вас!

Редакция портала СибФм присоединяется к поздравлениям. Мы и сами не прочь погонять. С праздником, российские автомобилисты!