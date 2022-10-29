День автомобилиста в России 30 октября: достойные открытки поздравления для водителей

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Работники автомобильного и городского пассажирского транспорта традиционно отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября. Но поздравлять в этот день в нашей стране принято всех, кто водит автомобили, независимо от количества открытых категорий в водительском удостоверении.
В текущем 2022 году день автомобилиста выпадает на 30 октября (воскресенье). По давней традиции в этот день прозвучат поздравления и поощрения водителей от властей страны и непосредственного руководства.
Специально для вас подборка красивых открыток и оригинальных стихов составлена с теплом и любовью.
У всех людей, кто за рулём
Считает километры трассы,
Сегодня будет все путём.
Сегодня у них праздник!
Я Вам желаю ровных трасс,
Коней железных быстрых.
И рад поздравить вас
С днем автомобилиста.
Неважно, что ты водишь, – хоть "Мерседес”, хоть трактор,
Учитель ты, директор, а, может, – футболист,
Значение имеет один лишь только фактор:
Коль есть права в кармане, ты – автомобилист!
И всех, кто ездить может, хоть медленно, хоть быстро,
Кто жизнь свою не может представить без дорог,
Сегодня поздравляем с днем автомобилиста,
Пусть будет путь удачным, и пусть хранит вас Бог!
Мирно спят права в кармане,
Спит машина в гараже...
Просыпаться нынче рано
Смысла не было уже;
Ну, а раз проснулся – быстро
Принимай давай гостей!
Ну, с днем автомобилиста!
И ни жезлов, ни гвоздей!
Нас много, женщины, мужчины,
И дети, и родители –
Все те, кто ездит на машине,
Мы все автолюбители!
У нас шофёрский разный стаж,
Им хвастаться не нужно,
Сегодня праздник общий наш
Отметим его дружно!
Всех тех, чей звук любимый – шорох шин,
И тех, кого дорога вдохновляет,
Кто жизнь свою не мыслит без машин
И без руля себя не представляет, –
В день праздничный поздравить мы хотим,
И пусть подольше праздник этот длится,
Удачи и счастливого пути
Желаем всем в день автомобилиста!
Вы, слушая сердце машины,
Людей или грузы везете.
Пусть путь этот будет счастливым,
И не занесет в повороте.
Пусть дома вас ждут с пирогами,
А жизнь будет гладкой дорогой,
Украшенной ярко огнями,
Красивой. И долгою-долгой.
Радостной дороги «с ветерком»
И мотора песни ровной, чистой,
И пейзажей смены за окном
Я желаю автомобилисту.
Чтоб машина слушалась в пути,
Чтобы дома было все как надо,
Чтоб доходы личные росли,
Чтобы к счастью не было преграды!
В день автомобилиста
Тебе желаю я
Всегда дороги чистой,
Ни жезла, ни гвоздя!
Чтоб на своей лошадке
Проехал сотни миль.
Без всякой неполадки
Служи, автомобиль!
Водитель автобуса и дальнобойщик,
Любитель простой с категорией "В”,
Таксист или, может, спортсмен-автогонщик, –
Мы шлем поздравления наши тебе,
И в праздник обычно серьезный инспектор
Тебя на дороге с улыбкою ждет,
Он жезлом укажет движения вектор, –
Тот путь, что к удаче и счастью ведет!
Участников дорожного движения –
С последним воскресеньем октября!
А вас – тем паче: в вашем положении
День этот не отметить будет зря!
Позвольте вам воздать сегодня должное
Без выспренних и громогласных фраз:
С днем автомобилиста (и дорожника!)
Мы в этот день спешим поздравить вас!
Редакция портала СибФм присоединяется к поздравлениям. Мы и сами не прочь погонять. С праздником, российские автомобилисты!
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