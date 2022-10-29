Два человека пострадали в массовом ДТП под Новосибирском 29 октября

В субботу, 29 октября, водитель и пассажир ВАЗ 2107 пострадали в ДТП на Северном объезде Новосибирска.

Два человека госпитализированы после массового ДТП на Северном объезде под Новосибирском 29 октября. Травмы получили водитель и пассажирка ВАЗ 2107. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла около 11 часов утра.

По версии правоохранителей, 52-летний водитель ВАЗа ехал в сторону поселка Садовый. В пути он не справился с управлением и столкнулся с Тойотой Камри, которая двигалась во встречном направлении.

Далее отечественный седан вернулся в свою полосу, где столкнулся с Мицубиси Паджеро.

Отмечается, что грузовик Скания в ДТП не участвовал.

"Увидев впереди аварию, он попытался принять вправо, но в итоге не справился с управлением и вылетел с трассы, упав на бок", — объяснили в ведомстве.

Напомним, 16 октября в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Добролюбова произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей.