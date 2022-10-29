Это порча! Три явных признака, что вас сглазили завистники

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Вы чувствуете себя плохо, с вами происходит что-то странное, удача покинула ваш дом, и в нем появились необычные предметы? Все это может намекать на порчу.

В поле зрения постоянно мелькают чёрные пятна

Первое, что должно вас насторожить, — странно мелькающие тёмные пятна, которые постоянно маячат с боку. Или вам начнёт казаться, что тени всё чаще принимают странные формы, а под ногами пробегают силуэты, похожие на кошек, даже если животных в доме нет. Всё это может говорить о том, что вас сглазили. Точнее, подселили сущностей. Если от них не избавиться, эти существа из потустороннего мира продолжат питаться энергией, оставляя всё меньше сил вам.

Появился странный и нестерпимый зуд

Опасным намёком, что на вас навели порчу или наслали проклятие, может служить и внезапно появившийся зуд. Он обостряется в тёмное время суток, и кожа чешется так, что вы расчёсываете её до крови. Если аллергии или других кожных заболеваний у вас нет, это сигнал, намекающий на опасность. Если не убрать порчу или сглаз вовремя, чёрная магия со временем усилится, и освободить вас от её действия будет намного труднее.

Нарушился финансовый поток и пропали деньги

Если деньги начали неожиданно пропадать из вашей жизни, это может быть из-за сглаза. Ведь деньги стали популярной причиной, по которой люди начинают друг друга ненавидеть. Некоторые, кто с рождения обладает чёрной магией, одной силой мысли могут навести проклятие или сглаз на жертву.

Обострились хронические болезни или появились новые

Когда люди завидуют, они не только распространяют вокруг себя негативную энергию, но часто прибегают к чёрной магии. Не сумев смириться с чувством несправедливости по отношению к себе, обидчиков проклинают, наводят порчу и пытаются сглазить. Одним из опасных намёков, что у кого-то всё-таки получилось воздействовать на вас, станет внезапное обострение хронических заболеваний или неожиданная новая тяжёлая болезнь. Это происходит из-за того, что наш иммунитет и защитное энергетическое поле связаны друг с другом. Последствием использования на вас чёрной магии обязательно станет ухудшение самочувствия.

Неудачи в привычных сферах жизни

Чёрная магия своим воздействием постоянно вредит вашему энергетическому защитному полю, из-за чего в него всё чаще проникают разные пакости. Если неурядицы сыплются на вас одна за другой, это отчётливый намёк, что вас сглазили. А если постепенно начинают дополнительно страдать финансы и здоровье, то тут может быть проклятие или даже сильная порча.

Странные предметы в доме

Помимо всех вышеперечисленных признаков и намёков, что вас прокляли, есть неоспоримые доказательства сглаза — странные предметы в квартире или на пороге. Когда люди с помощью ритуалов чёрной магии пытаются навредить, навести порчу или родовое проклятие, усиливают чары специальными атрибутами. Будьте уверены, что кто-то обозлен на вас, если неожиданно найдёте длинные иголки и булавки, воткнутые в стены, странные записки и клочки бумаги. А где-то в укромном месте может даже оказаться мешочек с землёй, чаще всего могильной.

Ранее Сиб.фм писал о том, как определить, что на вас венец безбрачия. Напомним, почему ведьмы и колдуньи не могут снять сглаз, а также стало известно, чем опасна магия шести двоек.

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