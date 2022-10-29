Как будем отдыхать в ноябре 2022: производственный календарь

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Ноябрь начнется для россиян с приятного бонуса в виде отдыха по поводу празднования Дня народного единства. В материале Сиб.фм рассказываем, сколько отдыхаем и будут ли оплачивать работу за этот день.

Помимо стандартных выходных в пятницу и субботу, у россиян будет возможность дополнительно отдохнуть, так как на пятницу, 4 ноября приходится праздник – День народного единства.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Соответственно, четверг, 3 ноября, станет сокращенным рабочим днем.

В случае, если сотрудник будет работать в День народного единства, он должен получить денежное вознаграждение. Об этом сообщает юрист Сергей Сорокин.

По его словам, на двойную оплату за выход в праздничный день могут рассчитывать люди, у которых пятидневная рабочая неделя. Однако двойной оплаты не будет у тех, кому платят сдельно.

«Например, в будние дни работнику платят тысячу рублей за выход на смену и отдельно оплачивают каждое выполненное изделие – в праздничный день за выход на работу нужно будет заплатить уже две тысячи рублей», – отметил эксперт.

Если у специалиста ненормированный рабочий график и смена выпала на 4 ноября, то в этом случае день считает стандартно рабочим, двойной оплаты не будет.

Напомним, что День народного единства — российский государственный праздник. В этот день в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Это событие положило конец периоду Смутного времени в России.

Всего в ноябре 2022 года предстоит 21 рабочий и девять выходных дней.

Ранее Сиб.фм опубликовал календарь выходных дней на Новый год в 2023 году. Напомним, когда на Землю обрушится сильная магнитная буря, а также стало известно как школьники будут отдыхать осенью.

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