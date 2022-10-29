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Мэр Новосибирска Локоть поздравил жителей с Днем комсомола 29 октября

Фото Мэр Новосибирска Локоть поздравил жителей с Днем комсомола 29 октября
Фото Мэр Новосибирска Локоть поздравил жителей с Днем комсомола 29 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из тг-канала Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с Днём рождения ВЛКСМ.

29 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил комсомольцев с Днём ВЛКСМ, пожелав им оставаться вечно молодыми и энергичными.

"Это праздник самой известной и масштабной молодежной организации. Комсомол — это молодость, потому что с ним связаны самые лучшие воспоминания, прекрасные — несмотря на все трудности — дни юности", — написал градоначальник в своём тг-канале.

Он добавил, что история Новосибирской области напрямую связана с комсомольским движением.

"С молодым задором и комсомольской инициативой построены метрополитен, Новосибирская ГЭС, театр «Глобус», Электродный завод, объекты Сибирского отделения ВАСХНИЛ, поднята целина Кулундинской степи. Не случайно второй железнодорожный мост через Обь в Новосибирске называется «Комсомольским» — он был построен ещё до войны и считался тогда самым крупным железнодорожным мостом в Советском Союзе", — добавил Локоть.

Мэр пожелал горожанам душевного задора и оптимизма.

Напомним, открытки и поздравления с Днём комсомола можно скачать здесь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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