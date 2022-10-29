Мэрия Новосибирска устанавливает тарифы на уборку могил и прочие ритуальные услуги

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В Новосибирске мэрия приняла проект постановления о тарифах на платные ритуальные услуги.

Согласно тексту проекта, размещенному на официальном сайте мэрии города, тарифы будут выглядеть следующим образом:

- Восстановление опавший могилы — 3707 рублей;

- Разовая уборка холмика могилы с промывкой водой надгробия — 2268 рублей, двойного холмика — 2596 рублей;

- Уборка участка вокруг холмика могилы с посыпкой отсевом — 3187 рублей;

- Вынос гроба с телом умершего к месту захоронения — 16 162 рубля, с заездом на дом, в холодильную камеру хранения и прощальный зал — 16 970 рублей, с доставкой предметов похоронного ритуала — 19 579 рублей;

- Отдельная доставка предметов ритуала: туалет умершего, укладка тела — 5264 рубля;

Действие новых тарифов рассчитано до 1 ноября 2025 года.

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