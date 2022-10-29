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Названы регионы России с аномально холодной зимой 2022 / 2023

Фото Названы регионы России с аномально холодной зимой 2022 / 2023
Фото Названы регионы России с аномально холодной зимой 2022 / 2023

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Первые заморозки уже охладили пыл теплой осени во многих российских регионах. Осенне-зимнее межсезонье рождает всё больше вопросов о грядущем затяжном периоде холодов. Мнения синоптиков пока расходятся.

Новая зима по регионам и месяцам

Декабрь 2022 года, по мнению одних метеорологов на всей территории страны будет с характерными для этого времени морозами. Другие же эксперты считают, что месяц все-таки выдастся теплее положенного. Сходятся они лишь в одном – зима придёт в Россию во второй половине ноября. Сроки, кстати сказать, классические и вполне предсказуемые. Уверенно тёплый декабрь синоптики обещают только в Хакасии. Москва тоже не должна замёрзнуть в первый зимний месяц. Декабрьская температура там от +1°С до -4, а самый холодный день 29 декабря 2022 года.

Фото Названы регионы России с аномально холодной зимой 2022 / 2023 2

Январь в России начнётся трескучими морозами. По классической схеме они накроют Сибирь и Дальний Восток, жителей которых этим не удивишь и не испугаешь. На Крайнем Севере может доходить даже до — 50°С. При этом, метеорологи заверили, что перепад между дневными и ночными температурами на всей территории страны будет достаточно резкий, что скажется на самочувствии метеопатов.

В феврале в центральных районах России и в Поволжье могут уже случиться частые оттепели, однако погода будет отличаться переменчивостью. Метели и сильные ветры, по прогнозам, могут ожидаться в Сибири, на Урале.

Есть мнение

Фото Названы регионы России с аномально холодной зимой 2022 / 2023 3

У некоторых синоптиков есть версия — сложная система океанических и воздушных течений в Северной Атлантике, частью которой является Гольфстрим, ослабевает, и это может привести Россию к чрезвычайно холодной погоде зимой, предположил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

Какой бы по итогу ни была зима 2022-23, россияне всегда готовы к морозу и снегу.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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зима
морозы
погода
снег
Новосибирск
похолодание
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