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экономика

Пенсии в ноябре 2022 заплатят по-новому: измененный график зачисления денег

Фото Пенсии в ноябре 2022 заплатят по-новому: измененный график зачисления денег
Фото Пенсии в ноябре 2022 заплатят по-новому: измененный график зачисления денег

Фото: pixabay.com

Российские пенсионеры встревожены – в ноябре 2022 года график выплаты пособий по старости изменится. Об этом предупредил Пенсионный фонд России.

Вот тебе, бабушка, и День единства

Государственный праздник – День народного единства в текущем 2022 году принёс работающим россиянам сразу три выходных дня подряд с 4 по 6 ноября. Это наложило отпечаток на график работы многих госучреждений и банков, которые занимаются начислением и выдачей пенсий.

Мнение экономистов

Все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни с 4 по 6 ноября 2022 года, должны быть начислены до 4 ноября, пояснила доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Фото Пенсии в ноябре 2022 заплатят по-новому: измененный график зачисления денег 2

По словам эксперта, изменения происходят, когда дата выплаты пенсии или ее доставка выпадает на праздничный или выходной день. В таких случаях выплату осуществляют досрочно в пределах месяца, но не ранее чем за три дня до установленной по графику даты.

Мнение ПФР

Пенсионный фонд России поспешил прокомментировать грядущее в ноябре изменение графика выплат пенсий: тем, кто обычно получал выплаты четвертого числа, деньги должны будут поступить раньше. Но это касается получения пенсий на банковские карты. В отделениях почты графики работы утвердят уже ближе к концу октября 2022 года. Пенсионеры смогут получить выплаты третьего ноября. Стоит учитывать, что график работы почтовых отделений в разных регионах страны отличается, поэтому если отделения будут работать, то деньги, к примеру, могут выплатить и позднее, то есть, в субботу, 5 ноября 2022 года.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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