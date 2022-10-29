17-летний школьник из Новосибирска выиграл 1 млн рублей в конкурсе "Большая перемена"

17-летний Андрей Чумаков из Новосибирска выиграл 1 миллион рублей на Всероссийском конкурсе «Большая Перемена».

Десятиклассник из Новосибирска Андрей Чумаков выиграл 1 миллион рублей, став победителем третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая Перемена». Об этом сообщили организаторы проекта.

Новосибирец сумел обойти более 1,5 миллионов учеников 10 классов со всей страны, которые также боролись за главный приз.

Ранее Андрей Чумаков не раз становился победителем и призером олимпиад астрономии и астрофизике. Подросток также входит в состав молодежной команды Всероссийского движения «Вдохновители».

Кроме денежного приза школьник получил туристическую путевку. Для путешествия Андрей

Чумаков может выбрать любой регион России.

Напомним, в июле 2022 года житель Новосибирска Игорь Разливинский выиграл 3 миллиона рублей в государственной "Жилищной лотерее".