Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

17-летний школьник из Новосибирска выиграл 1 млн рублей в конкурсе "Большая перемена"

Фото 17-летний школьник из Новосибирска выиграл 1 млн рублей в конкурсе "Большая перемена"
Фото 17-летний школьник из Новосибирска выиграл 1 млн рублей в конкурсе "Большая перемена"

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

17-летний Андрей Чумаков из Новосибирска выиграл 1 миллион рублей на Всероссийском конкурсе «Большая Перемена».

Десятиклассник из Новосибирска Андрей Чумаков выиграл 1 миллион рублей, став победителем третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая Перемена». Об этом сообщили организаторы проекта.

Новосибирец сумел обойти более 1,5 миллионов учеников 10 классов со всей страны, которые также боролись за главный приз.

Ранее Андрей Чумаков не раз становился победителем и призером олимпиад астрономии и астрофизике. Подросток также входит в состав молодежной команды Всероссийского движения «Вдохновители».

Кроме денежного приза школьник получил туристическую путевку. Для путешествия Андрей
Чумаков может выбрать любой регион России.

Напомним, в июле 2022 года житель Новосибирска Игорь Разливинский выиграл 3 миллиона рублей в государственной "Жилищной лотерее".

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

78958
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
21026
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
18154
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
17175
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
15441
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15225
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция
14274
В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации