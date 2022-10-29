Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак

Freepik, authors: Cunaplus_M.Faba, courtneyk, fizkes, Milos Dimic, Brothers91

В любовных отношениях важно уметь выстраивать правильное и уважительное общение. Ведь некоторые фразы могут ранить чувства человека и что еще хуже, вовсе разрушить вашу связь. В материале Сиб.фм рассказываем о пяти фразах, которые ни в коем случае нельзя говорить своему партнеру.

Я с тобой не разговариваю

Одна из самых распространенных причин того, что отношения подходят к концу — это неумение и нежелание говорить о своих чувствах и обсуждать существующие проблемы. Если в паре не налажена коммуникация, она обречена на расставание. Прийти к взаимопониманию и научиться переживать кризис, без которого не обходятся даже самые крепкие отношения, можно только через диалог.

Будет так, как я сказал(а)

В паре важно находить компромисс, так как умение уважать мнение партнера и понимание того, что ваши интересы одинаково важны, является неотъемлемым элементом, без которого отношения быстро перерастут в потребительские. Моменты разногласий всегда требуют диалога и поиска оптимального варианта, который будет устраивать обоих. Если такого варианта нет, то кто-то может уступить, рассчитывая, что в другой ситуации ему тоже пойдут на встречу. Только такое взаимодействие в паре можно назвать здоровым.

Проводи со мной больше времени

Каждому человеку нужно личное пространство и такую потребность нужно уважать. Супруги должны научиться чувствовать, когда партнеру необходимо побыть одному, когда стоит дать ему передышку и не лезть в его дела и мысли и так далее. Без этого вы и ваша вторая половина будете друг друга попросту раздражать, и со временем отношения могут дать трещину.

Кто это тебе названивает?

Ревность становится одной из причин расставания даже самых многообещающих пар. Если факт измены или флирта действительно имеет место быть, то проблема очевидна, а беспочвенная ревность — это симптом низкой самооценки, которая в конечном счете так же негативно отражается на отношениях. А главное — это недоверие, которое становится очевидным после таких высказываний. В итоге продолжать такие отношения долго не получится.

В моих прошлых отношениях было совершенно иначе

Неожиданная тоска по бывшим — это тревожный признак того, что в нынешних отношениях что-то не так. Сначала следует попробовать разобраться в себе и не вмешивать в это своего партнера. После того, как вы все обдумаете уже можно с конкретными мыслями начать диалог.

Ранее Сиб.фм писал о том, какие фразы бесят людей больше всего. Напомним, как понять, что мужчина начал вам изменять и его чувства угасли.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.