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общество

Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак

Фото Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак
Фото Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак

Freepik, authors: Cunaplus_M.Faba, courtneyk, fizkes, Milos Dimic, Brothers91

В любовных отношениях важно уметь выстраивать правильное и уважительное общение. Ведь некоторые фразы могут ранить чувства человека и что еще хуже, вовсе разрушить вашу связь. В материале Сиб.фм рассказываем о пяти фразах, которые ни в коем случае нельзя говорить своему партнеру.

Я с тобой не разговариваю

Фото Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак 2

Одна из самых распространенных причин того, что отношения подходят к концу — это неумение и нежелание говорить о своих чувствах и обсуждать существующие проблемы. Если в паре не налажена коммуникация, она обречена на расставание. Прийти к взаимопониманию и научиться переживать кризис, без которого не обходятся даже самые крепкие отношения, можно только через диалог.

Будет так, как я сказал(а)

Фото Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак 3

В паре важно находить компромисс, так как умение уважать мнение партнера и понимание того, что ваши интересы одинаково важны, является неотъемлемым элементом, без которого отношения быстро перерастут в потребительские. Моменты разногласий всегда требуют диалога и поиска оптимального варианта, который будет устраивать обоих. Если такого варианта нет, то кто-то может уступить, рассчитывая, что в другой ситуации ему тоже пойдут на встречу. Только такое взаимодействие в паре можно назвать здоровым.

Проводи со мной больше времени

Фото Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак 4

Каждому человеку нужно личное пространство и такую потребность нужно уважать. Супруги должны научиться чувствовать, когда партнеру необходимо побыть одному, когда стоит дать ему передышку и не лезть в его дела и мысли и так далее. Без этого вы и ваша вторая половина будете друг друга попросту раздражать, и со временем отношения могут дать трещину.

Кто это тебе названивает?

Фото Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак 5

Ревность становится одной из причин расставания даже самых многообещающих пар. Если факт измены или флирта действительно имеет место быть, то проблема очевидна, а беспочвенная ревность — это симптом низкой самооценки, которая в конечном счете так же негативно отражается на отношениях. А главное — это недоверие, которое становится очевидным после таких высказываний. В итоге продолжать такие отношения долго не получится.

В моих прошлых отношениях было совершенно иначе

Фото Мужчины такого не прощают: 5 фраз, которые разрушают даже самый крепкий брак 6

Неожиданная тоска по бывшим — это тревожный признак того, что в нынешних отношениях что-то не так. Сначала следует попробовать разобраться в себе и не вмешивать в это своего партнера. После того, как вы все обдумаете уже можно с конкретными мыслями начать диалог.

Ранее Сиб.фм писал о том, какие фразы бесят людей больше всего. Напомним, как понять, что мужчина начал вам изменять и его чувства угасли.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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