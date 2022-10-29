В Новосибирске голый мужчина тормозил машины на Октябрьском мосту

Фото и видео из группы "АСТ-54" в "ВК"

В Новосибирске полностью обнажённый мужчина пытался остановить автомобили на Октябрьском мосту.

В пятницу, 28 октября, водители заметили голого мужчину, который "голосовал" на Октябрьском мосту в Новосибирске.

Как видно на фото, странный пешеход сложил одежду на тротуаре, а сам вышел на дорогу. Сколько времени он провел, пытаясь остановить машины, не известно.

Очевидцев удивило поведение мужчины, особенно с учетом того, что в городе 28 октября заметно похолодало.

«Пятница, вечер, за окном минус 4. Стоял по правой стороне от левого берега к правому», — написала очевидица в паблике АСТ-54 в "ВК".

Комментаторы предположили, что обнаженный мужчина мог оказаться участником спора, по условиям которого ему нужно было выйти голым на дорогу. Но большинство подписчиков группы предположили, что пешеход "немного не в себе". Некоторые узнали в нем мужчину, который уже не раз появлялся обнажённым в разных местах Новосибирска.

Напомним, в августе 2022 года в Новосибирске полицейские задержали мужчину, который совершил ДТП на станции "Мочище", а после разделся догола и попытался угнать чужой автомобиль.