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общество

В Новосибирске мобилизованные рассказали о свиданиях с родственниками в НВВКУ

Фото В Новосибирске мобилизованные рассказали о свиданиях с родственниками в НВВКУ
Фото В Новосибирске мобилизованные рассказали о свиданиях с родственниками в НВВКУ

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, "АиФ-Новосибирск"

В Новосибирске родственники мобилизованным продолжают навещать мужчин в НВВКУ и привозить им посылки с домашней едой.

Родственники мобилизованных в Новосибирске продолжают приезжать на свидания с бойками в НВВКУ. Они привозят мужчинам теплые вещи и домашнюю еду. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на самих мобилизованных.

Фото В Новосибирске мобилизованные рассказали о свиданиях с родственниками в НВВКУ 2

Журналисту удалось пообщаться с военными возле КПП. Со слов бойцов, родня по-прежнему может свободно навещать мобилизованных и привозить "передачки".

"Никто ничего не запрещал. Ко мне сегодня жена с дочкой должны приехать", — опроверг собеседник слух об ограничении свиданий в НВВКУ.

Как ранее писал Сиб.фм, в середине октября возле военного училища НВВКУ в Новосибирске появились специальные лавочки для свиданий с мобилизованными, а также установили туалет. Сразу после начала частичной мобилизации семьям приходилось общаться через железный забор. Однако постепенно территорию обустроили для комфортных свиданий.

В Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжаются мероприятия боевой подготовки после отправки первого эшелона мобилизованных в зону СВО.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что частичная мобилизация в России завершена.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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