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недвижимость экономика общество культура

В Новосибирске на здании бывшего Marriott появилась вывеска Grand Autograph

Фото В Новосибирске на здании бывшего Marriott появилась вывеска Grand Autograph
Фото В Новосибирске на здании бывшего Marriott появилась вывеска Grand Autograph

Фото BFM-Новосибирск

На здании бывшего отеля Marriott в Новосибирске появилась вывеска с новым названием «Grand Autograph».

Вывеска с названием «Grand Autograph» появилась на здании бывшей гостиницы Marriott на улице Орджоникидзе в Новосибирске. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

Прежнюю вывеску с входной зоны отеля сняли в июле 2022 года, после объявления о прекращении отношений с американской компанией Marriott International. Тогда же появилась информация, что гостиница будет называться Grand Autograph Hotel Novosibirsk. Это наименование использовалось на официальном сайте отеля и в документах.

Изготовление вывески заняло несколько месяцев — требовалось пройти процедуры согласования и собственно производства. Ярко-красные буквы над входом в гостиницу появились в конце октября.

Как прокомментировал собственник отеля, учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко, руководство гостиницы отказалось от прежнего названия из уважения к своим гостям.

"Да, Marriott, это известный бренд, но в то же время это просто слово. Autograph это гораздо круче, чем Marriott. В слове «автограф» больше смысла: это каждый член команды поставил свой автограф, внес вклад в большое дело", пояснил он.

Напомним, в сервисе 2ГИС название Grand Autograph Hotel Novosibirsk («Гранд Автограф Отель Новосибирск») появилось еще летом 2022.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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