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В Новосибирске пройдет бизнес-девичник для самозанятых

Фото В Новосибирске пройдет бизнес-девичник для самозанятых
Фото В Новосибирске пройдет бизнес-девичник для самозанятых

Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik

Бизнес-девичник поможет самозанятым Новосибирска составить план для продвижения своего дела.

Как поднять цены на услуги? Как найти клиентов в интернете? Где найти господдержку девушкам-кондитерам, бухгалтерам, бьюти-мастерам и другим самозанятым? На эти вопросы с 1 по 18 ноября поможет ответить бесплатный онлайн-проект для самозанятых предпринимателей «Женский бизнес. Хочу, могу, делаю». Курс организует центр «Мой бизнес» Новосибирской области впервые.

«Для нас значимо поддерживать девушек, решивших развивать свое дело в формате налога на профессиональный доход. В ходе нашей программы участницы смогут проанализировать текущий бизнес и выявить точки роста, провести анализ целевой аудитории для улучшения своего продукта, понять инструменты привлечения клиентов через воронки продаж и онлайн-активности», ⎯ рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства на базе центра «Мой бизнес» Ольга Ершова.

Курс построен на 11 онлайн-модулях, которые позволят качественно улучшить бизнес-процессы. Спикеры расскажут, как построить маркетинговую стратегию для самозанятых, как управлять финансами, как использовать для продвижения чат-боты и маркетплейсы. Особое место займут темы ведения переговоров и построения личного бренда. Яркое подведение итогов программы участниц ждет в формате бизнес-девичника.

Экспертами программы стали действующие бизнес-вумен, имеющие уникальный опыт и экспертизу в своей сфере. Среди них практикующий психолог, физиогномист Наталья Бешлиу, директор по маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры» Ильяна Левина, основатель и гендиректор консалтинговой компании «Авангард бюро» Светлана Павельчук и другие.

«Программа стартует 1 ноября. Принять бесплатное участие в программе могут только самозанятые и ИП, применяющие налог на профдоход, но нужно также отметить, что количество мест на программу ограничено. Мы надеемся, проект поможет объединить единомышленниц и создать благотворную почву для развития предпринимательства», ⎯ добавила Ольга Ершова.

Регистрация и детальная программа: https://learn.dasreda.ru/russia/54/woman

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 000 человек посещают образовательные курсы центра, а порядка 500 клиентов открывают свое дело. Горячая линия центра: 8 800 600 34 07, сайт mbnso.ru.

Исполнитель программы «Женский бизнес. Хочу, могу, делаю»: компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера).

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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