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В Новосибирской области грузовик вылетел с трассы из-за гололёда

Фото В Новосибирской области грузовик вылетел с трассы из-за гололёда
Фото В Новосибирской области грузовик вылетел с трассы из-за гололёда

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Три автомобиля съехали с дроги из-за гололёда в Новосибирской области 29 октября.

В субботу, 29 октября, в Новосибирской области сразу три автомобиля вылетели с трассы из-за гололёда. Фото с места ДТП опубликованы в паблике "АСТ-54" в "ВК".

Уточняется, что инцидент произошёл на Северном объезде. На данном участке не справился с управлением водитель грузовика — самосвал Scania съехал с дороги и завалилась на бок.

Фото В Новосибирской области грузовик вылетел с трассы из-за гололёда 2

Также в кювете оказались два седана — ВАЗ 2107 и Toyota Camry. Они получили значительные повреждения передней части.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото В Новосибирской области грузовик вылетел с трассы из-за гололёда 3

Напомним, с утра 29 октября в Новосибирской области начался снегопад. Днём ранее городское ГИБДД обратилось ко всем участникам дорожного движения с призывом быть предельно внимательными на проезжей части из-за гололедицы

Ранее шиномонтажные мастерские в Новосибирске назвали цену на замену летне резины на зимнюю.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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