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В Забайкалье пьяный пассажир поезда провёл удушающий приём полицейскому

Фото В Забайкалье пьяный пассажир поезда провёл удушающий приём полицейскому
Фото В Забайкалье пьяный пассажир поезда провёл удушающий приём полицейскому

Фото: Сиб.фм

Житель Омска в поезде на территории Забайкалья едва не задушил полицейского.

На станции в Могоче Забайкальского края пьяный 37-летний житель Омска едва не задушил полицейского. Об этом со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщает ИА ZabNews.

Инцидент произошёл в поезде сообщением Владивосток – Москва. Омич начал вести себя неадекватно в вагоне, к нему подошли полицейские и потребовали сойти на ближайшей станции. Нарушитель отказался и внезапно взял на удушающий одного из сотрудников полиции.

В прокуратуре сообщили, что дебошира оштрафовали на 30 тысяч рублей. В ходе судебного процесса омич признал вину и раскаялся в своём поступке.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали "майора" полиции после дебоша в баре.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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