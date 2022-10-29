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Врач Дмитрий Раевский проведет встречи в Новосибирске

Фото Врач Дмитрий Раевский проведет встречи в Новосибирске
Фото Врач Дмитрий Раевский проведет встречи в Новосибирске

Фото Дмитрия Раевского

2-4 ноября в Новосибирске Дмитрий Раевский, врач-новатор, онкопсихолог, основатель сети клиник интегративной медицины встретится с врачами, учеными и пациентами и проведет индивидуальные консультации и сеансы лечения.

«Интегративная медицина – эффективное взаимодействие нескольких медицинских направлений, – сообщил Дмитрий Раевский. – Например, медикаментозное лечение онкологических пациентов совместно с онкопсихологией и другими методами дополнительной медицины помогают прийти к состоянию ремиссии даже тяжелым пациентам».

2 ноября с 10:00 до 16:00 с перерывом на час Дмитрий Раевский проведет встречи, консультации, индивидуальное и групповое лечение в центре интегративной медицины и онкопсихологии в Новосибирске по адресу: ул. Фрунзе, 86.

Фото Врач Дмитрий Раевский проведет встречи в Новосибирске 2

А в 18:00 в конференц-зале на первом этаже отеля River Park состоится открытая встреча для всех желающих познакомиться с методами и результатами лечения в сети клиник Дмитрия Раевского. Врач и онкопсихолог расскажет о принципах здоровья человека и современных подходах в лечении тяжелых заболеваний.

3 ноября Дмитрий Раевский проведет встречу с учеными Института вирусологии по исследованию виротерапии в лечении онкологии. А с 12:00 до 17:00 с перерывом на час Дмитрий Раевский проконсультирует, проведет открытую встречу и сеансы лечения пациентов в центре интегративной медицины и онкопсихологии.

Фото Врач Дмитрий Раевский проведет встречи в Новосибирске 3

4 ноября – заключительный день, когда можно принять участие во встрече, получить консультацию и сеанс индивидуального или группового лечения с Дмитрием Раевским. Они пройдут с 10:00 до 14:00.

Также в эти дни в партнерском центре интегративной медицины и онкопсихологии Дмитрия Раевского в Новосибирске будут принимать кинезиологи и онкопсихологи, работающие с причинами заболеваний.

Запись на консультацию и лечение по телефону: +7 (913) 3987970

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Фото Врач Дмитрий Раевский проведет встречи в Новосибирске 4

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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