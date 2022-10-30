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экономика

35 новых магазинов «Пятерочки» откроют в Новосибирской области до конца 2022 года

Фото 35 новых магазинов «Пятерочки» откроют в Новосибирской области до конца 2022 года
Фото 35 новых магазинов «Пятерочки» откроют в Новосибирской области до конца 2022 года

Владельцы сети «Пятерочка» объявили о масштабных планах расширения в Новосибирской области.

Компания «X5 Group», владеющая сетями «Пятерочка» и «Перекрёсток», планирует открыть в Сибирском федеральном округе 130 магазинов, из них 35 придется на Новосибирскую область.

Впервые магазины «Пятерочка» открылись в Новосибирске шесть лет назад. За это время на территории области заработали 272 магазина и крупный распределительный центр.

27 октября между компанией «X5 Group» и правительством НСО было подписано соглашение о сотрудничестве. Представитель холдинга Станислав Богданов отметил, что Новосибирская область является важным транспортным узлом и благодаря работе новосибирского распределительного центра жители соседних регионов также обеспечены свежей и качественной продукцией.

Глава Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что расширение торговых сетей позволяет наращивать каналы сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей.

«Х5 Group» сотрудничает с 91 локальным поставщиком, в прошлом году их общий товарооборот в сетях компании составил 3,7 млрд рублей.

Напомним, перед Хэллуином тыквы в Новосибирске подорожали на 200 рублей.

 

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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