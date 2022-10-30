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общество

Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями

Фото Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями
Фото Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями

Freepik, authors: Peach_iStock

Астрологи рекомендуют обратить внимание на три представителя зодиакального круга, которые точно порадуют дам в супружеской жизни.

Девы

Фото Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями 2

Именно они занимают первое место в рейтинге идеальных мужей. Ведь такие мужчины смогут достойно обеспечить семью, любят детей и хороши в постели. Кроме того, чаще всего представители этого знака однолюбы. Однако жениться они не торопятся, ведь по-настоящему завоевать их сердце может только беспомощная девушка, которую нужно оберегать и спасать.

Весы

Фото Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями 3

С таким супругом каждый день будет наполнен заботой и романтикой: постоянные поцелуи, объятия, завтраки в постель. Помимо того, мужчины-весы терпеливы, нежны и готовы платить букетами за не убранную со стола грязную чашку.

Тельцы

Фото Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями 4

Мужчины, рожденные под этим знаком, серьёзно подходят к браку. Они не прощают измен другим и не позволяют их себе, а также готовы много работать, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Плюс ко всему Тельцы заботливы и нежны, однако, как отмечают астрологи, им присуща капелька занудства.

Ранее Сиб.фм публиковал рейтинг совместимостей по знаку зодиака. Напомним, кого из представителей зодиакального круга ждет богатство в ноябре, а также были названы знаки, которые никогда не подадут на развод.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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