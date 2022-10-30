Хэллоуин 2022: новые картинки и открытки, от которых кровь стынет в жилах

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Ведьмы, вампиры, летучие мыши и черепа – привычная атрибутика страшного «заморского» праздника с кельтскими корнями. Он оперативно прижился в нашей стране. Но текущая, и без того депрессивная, ситуация спровоцировала падение интереса к этому не позитивному дню. Однако, преданные поклонники остались.

Иссякающий интерес

Согласно соцопросам, Хэллоуин в России отмечает всего около трех процентов граждан и те сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, передаёт портал МК.ру. В этом году, как никогда ранее, громко звучат призывы противников Хэллоуина. В соцсетях его уже прозвали главным праздником смерти, прославляющим сатану. А психологи всё чаще заявляют о том, что странный праздник несет большую опасность для психики детей. И тем не менее Хеллоуин-пати пока в чести среди молодых россиян. Для них это всего лишь повод подурачиться и пошутить, не видя в этом какого-то мрачного глубинного смысла.

Последняя ночь октября

Хеллоуин (от англ. Halloween) отмечается во многих странах мира ежегодно в последнюю ночь второго осеннего месяца, то есть, 31 октября. Его справляют накануне Дня всех святых. Праздник символизирует начало зимы и приход нечистых сил.

Важный атрибут праздника – светильник Джека (тыква с вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри).

Неотъемлемая часть Хеллоуина – костюмы, воплощающие представления о нечистой силе. Они насыщены черным и красным цветами, выполнены в виде мантий – балахонов с капюшоном. Популярны образы вампиров, вурдалаков, ведьм. Принято также наряжаться под киногероев или известных личностей и просить угощения.

На Хеллоуин распространены гадания. Девушки бросают за спину кожуру яблока и по виду упавшей кожуры предсказывают первую букву имени будущего супруга. Женщины поднимаются спиной вперед по лестнице, проводят свечей у зеркала, стараясь увидеть черты лица суженого.

Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы. В Ирландии устраиваются фейерверки, в Японии – парадные шествия.

В России Хеллоуин популярен в студенческой среде. В этот день развлекательные заведения проводят тематические мероприятия.

Слово «Хэллоуин» означает «вечер святых». Однако на самом деле считается, что Хэллоуин — это праздник поклонения тёмным силам и разгула нечисти.

В России также Хэллоуин стал довольно популярен, правда в основном среди молодежи. 31 октября проходят шествия и маскарады, где главными участниками событий становится разного рода нечисть — вампиры, ведьмы, колдуны, оборотни и другие устрашающие персонажи.

В древние времена считалось, что тыква, оставленная в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. Сегодня такие тыквы используют скорее для антуража и создания атмосферы этого праздника.

Всегда актуальны на Хэллоуин костюм ведьмы, вампира, скелета, русалочки, зомби, монашки, костюм мертвой невесты — для него нужен жутковатый грим и короткое белое платье с фатой, можно нарядиться и в приведение.

Тыквы с хищным оскалом, ведьмочки на метлах, милые черные коты, анимешные пауки и летучие мыши – неизменные атрибуты картинок на Хэллоуин.