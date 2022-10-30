Хирург из новосибирского НИИТО снялся в программе «Жить здорово» с Еленой Малышевой

Фото Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Врач из Новосибирска Василий Суздалов рассказал о лечении пациентки с тяжелой формой сколиоза.

В субботу, 29 октября, хирург из новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Василий Суздалов участвовал в съемках "Жить здорово" с Еленой Малышевой. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

В выпуске героиней истории стала Софья Литовкина из Липецка. У девушки была тяжелая форма сколиоза. Суздалов рассказал, как новосибирские специалисты лечили девушку.

Несколько лет назад вертебрологи из НИИТО исправили Софье сильную деформацию позвоночника (свыше 100 градусов) при помощи гало-аппарата и специальной металлической конструкции. Девушка провела в стационаре более полутора месяцев, но ни сколько не пожалела об этом.

Сейчас у Софьи отличное самочувствие, ровная спина и прямая осанка. Она работает в сфере социальной реабилитации инвалидов.

Время выпуска передачи в эфир пока неизвестно.

Напомним, врачи из НИИТО не в первый раз участвуют в программе Елены Малышевой. В начале октября они рассказали о спасении девочки с "отрывом головы".





