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общество

Кадеты из ДНР приехали учиться в Сибирском кадетском корпусе

Фото Кадеты из ДНР приехали учиться в Сибирском кадетском корпусе
Фото Кадеты из ДНР приехали учиться в Сибирском кадетском корпусе

Фото пресс-службы правительства НСО

В Новосибирскую область приехали 65 учеников из Донецкой Народной Республики.

В воскресенье, 30 октября, в Новосибирск приехал поезд из Ростова-на-Дону, в котором ехала группа кадетов из ДНР. Учеников встречал министр образования НСО Сергей Федорчук, сообщает пресс-служба правительства региона.

Чиновник рассказал, что дети приехали во время школьных каникул, поэтому у них будет время спокойно познакомиться с новым местом. Для ребят организуют экскурсии по городу. После они начнут обучение в Сибирском кадетском корпусе.

“Процесс обучения будет строиться на совместном общении ребят из разных регионов и городов, будь то Новосибирск или Донецк – все они молодые граждане России. Новосибирская область, власти региона сделают все необходимое для того, чтобы процесс обучения был организован на высоком уровне», – заявил Федорчук.

Среди приехавших кадетов 17 девочек и 48 мальчиков. Ранее они учились в кадетском корпусе имени А.В. Захарченко в школе №4 в ДНР.

Сибирский кадетский корпус был основан в Новосибирске в 1992 году, в этом году он отмечает свое 30-летие. Сейчас в заведении учатся более 700 человек.


Напомним, в сентябре 2022 года выпускник кадетского училища вызвался быть добровольцем в зоне СВО.

 

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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