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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск

Фото Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск
Фото Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск

Фото Сиб.фм

Авиакомпании из Казахстана не смогла продлить разрешения на полеты в России.

В России авиакомпании Qazaq Air из Казахстана не выдали разрешения на регулярные полеты. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В связи с этим был отменен рейс Астана – Новосибирск, дата вылета которого была назначена на 30 октября. Также временно приостановлены рейсы по следующим маршрутам: Усть-Каменогорск – Новосибирск, Астана – Новосибирск.

В авиакомпании указали, что пассажирам полностью вернут стоимость билетов.

"Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", — отмечено в в сообщении.

Напомним, в октябре 2022 года новосибирец заплатил 300 тысяч рублей, чтобы пересечь границу с Казахстаном.




 

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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