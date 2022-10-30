Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022

Freepik, authors: underworld111, AlxeyPnferov, Cocolos Valeriu Octavian

В этом году осень радует чередой солнечных и лунных затмений. Так, 25 октября россияне увидели солнечное затмение, а в начале следующего месяца будет лунное. В материале Сиб.фм рассказываем, где и во сколько можно посмотреть на лунное затмение.

Чем особенно лунное затмение?

Когда спутник Земли оказывается в тени нашей планеты, это явление принято называть лунным затмением. От фазы затмения зависит степень покрытия лунного диска. Если спутник Земли частично входит в тень нашей планеты, то явление называется частичным затмением, а если целиком, то это полное лунное затмение.

Астрологи рекомендуют провести 8 ноября, когда ожидается затмение, с пользой, так как этот день полон мощной энергетики. Лучше всего побыть с родственниками, ограничив свой круг общения. Это неудачный период для знакомства с новыми людьми. Эксперты утверждают, что особенность лунного затмения заключается в том, что человек может заняться формированием новых привычек, связанных с финансами, которые в будущем могут привести к достатку.

Где и во сколько можно наблюдать лунное затмение?

Эксперты рассказали, что увидеть природное явление смогут не все. Так, лунное затмение начнется в 13:59 (по мск). В таком состоянии Луна будет находиться на протяжении 6 часов. Полная фаза будет длиться не более часа.

Как уточнили специалисты, полное лунное затмение можно наблюдать в восточной России. Также данное явление смогут увидеть жители Гренландии и Северной Америки. В акватории Тихого океана будет видно завораживающее природное зрелище.

От чего следует отказаться в этот период?

В период лунного затмения людей переполняют эмоции. Они могут совершить целый ряд необдуманных и импульсивных поступков, которые приведут к нежелательным последствиям. Именно поэтому от некоторых действий лучше отказаться. Так, в период лунного затмения не стоит:

менять работу и заниматься поиском новой;

конфликтовать и выяснять отношения с близким окружением и коллегами;

переезжать в новый дом или квартиру;

проводить хирургическое вмешательство;

покупать недвижимость и делать любые дорогостоящие покупки.

Если есть важные дела, их также лучше перенести на более благоприятный период. По возможности лучше обеспечить комфортную и уютную обстановку.

Ранее Сиб.фм писал о том, что астрологи рассказали, что важно сделать в коридор затмений. Напомним, как ретроградный Меркурий портит планы, а также стало известно, чем опасно роковое полнолуние.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.