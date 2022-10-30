Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают

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С каждым днем у мошенников появляется все больше новых схем обмана по телефону. В нашем материале рассказываем, как всего лишь один ответ «да» может лишить вас денег.

Как сообщили в пресс-службе МВД, зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет». Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв.

Генеральный директор компании по информационной безопасности Виктор Гулевич рассказал, что, имея записи голосов банковских клиентов, мошенники не могут оформить кредит.

«Российские банки пока еще не готовы использовать механизм биометрической аутентификации по одному лишь голосу для оказания финансовых услуг. Для получения финансовых услуг, помимо голоса, необходимо указать логин и пароль, полученные при регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС), показать камере лицо, назвать кодовое слово», — говорит эксперт.

Однако голосовые технологии становятся все более распространенными, и злоумышленники явно не обходят этот инструмент стороной.

«Кредит без вас, по записи голоса, мошенники оформить не смогут. Злоумышленники смогут записать ваш голос, но этого недостаточно для полноценного оформления услуги. Ваше «да» будет воспринято преступниками как сигнал к дальнейшей «обработке»: вас ждут бесконечные звонки, вопросы, рассылки и т. д. Чтобы этого не допустить или, иными словами, снизить риск дальнейшей атаки, игнорируйте звонки с подозрительных номеров, а если ответили, то ни коем случае не сообщайте свои персональные данные, пароли и кодовое слово», — рекомендует Гулевич.

Он добавил, что голосовое согласие могут использовать в смонтированном разговоре, чтобы скомпрометировать и требовать вознаграждение за неразглашение вашим коллегам, семье, друзьям и так далее.

Кроме того, аферисты могут воспроизвести разговор, где вы якобы хотите воспользоваться услугами интимного характера или собираетесь приобрести что-то запрещенное. Чтобы не попасть на удочку преступников, старайтесь заменить прямые ответы такими фразами, как «слушаю», «вероятно», слова-паразиты «типа» или «это самое», подытожил эксперт.

Ранее Сиб.фм писал о том, как мошенники отбирают последние деньги у стариков. Напомним, как можно распознать мошенников по звонку, а также стало известно, как защитить свои карты от аферистов.

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