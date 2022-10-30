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Почти 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Новосибирской области

Фото Почти 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Новосибирской области
Фото Почти 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Новосибирской области

В Новосибирской области до конца 2022 года число контейнеров для раздельного сбора отходов достигнет 3,4 тыс.

Для городов и сел Новосибирской области в этом году в рамках нацпроекта планируют закупить 915 контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время в Новосибирске уже установлено порядка 2,5 тыс. подобных контейнеров. Таким образом, общее количество контейнеров в регионе в конце 2022 года составит 3,4 тыс.

В прошлом году контейнеры для раздельного сбора мусора, установленные в столице региона, были закуплены на средства из федерального и областного бюджетов. Большинство из них располагается в Ленинском (653), Кировском (546), Октябрьском (289) районах.

Новую партию контейнеров для области распределят следующим образом: в Искитим отправят 350 штук, в Бердск – 300, в рабочий поселок Колывань – 80, в Мошково — 60, в Обь – 55, в рабочий поселок Коченево – 30. Также 40 контейнеров направят в сельсоветы Новосибирского района.

После сбора мусора в раздельных контейнерах отходы будут вывозить на специальные перерабатывающие предприятия.

Напомним, 13 октября в Новосибирской области начался прием заявок на участие в конкурсах на право строительства мусороперерабатывающих заводов в рамках концессии.

 

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
мусор
вывоз мусора
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