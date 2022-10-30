Такой год бывает раз в 60 лет: что готовит для России Черный Кролик

Freepik, authors: Olga Smolina

Астрологи уверены, что следующий год пройдет без каких-либо потрясений и будет очень спокойным.

Текущий 2022 год по китайскому календарю был Годом Тигра. Энергия года — очень сильная и решительная, даже жесткая. В 2023 году ко власти придет Черный Водяной Кролик. Такой год бывает один раз в 60 лет. В предыдущий это было в 1963 году. Характер кролика как животного наложит свой отпечаток и на ход событий, которые будут происходить с нами в будущем году. По прогнозам многих астрологов, следующий год подарит спокойствие и гармонию.

Новый Год наступает во второе после зимнего солнцестояния (21—22 декабря) новолуние. Это период c 21 января по 21 февраля. Дата меняется из года в год. В 2023 году Черный Водяной Кролик вступит в свои права 22 января и продержится до 9 февраля 2024 года.

Год Черного Водяного Кролика по восточному календарю последует за Черным Водяным Тигром. Что означает водяной? Каждому из 12 животных списка присуща одна из пяти цветных стихий: белый – металл, черный – вода, зеленый – дерево, красный – огонь, желтый – земля. С их сменой образуется 60-летний цикл китайского календаря. Символы чередуются ежегодно, а цвета и стихии – один раз в два года.

Стоит отметить, что в Древнем Китае зодиакальных животных наделили определенным признаком. Их поделили на шесть пар, чтобы качества одного животного были противоположными признакам другого животного. Так была достигнута гармония — Инь и Янь. Сильное доминирующее начало за Янь, но Инь обязательно дополняет его. Эта характеристика является неизменной для знаков зодиака. Год Кролика всегда соответствует Инь – женскому, принимающему, заботящемуся, пассивному началу.

Символ 2023 года по китайскому календарю сулит спокойствие и стабильность, но с возможностью принятия серьезных решений. Но самое главное заключается в том, что Кролик – прекрасный семьянин. Поэтому в 2023 году так важно уделить внимание и время домашним, еще больше заботиться о членах семьи. Нужно настроиться на позитив, романтику и любовь. Кролик предпочитает оседлый образ жизни и уютное гнездышко. Это хороший год для улаживания жилищных проблем. Ещё китайцы верят, что до наступления нового года надо постараться раздать долги и оплатить все счета, а также помириться тем, кто в ссоре.

Вода символизирует мягкую, но уверенную силу. А Кролик считается хорошим дипломатом, поэтому больших конфликтов в году удастся избежать. Побеждать в любых спорных ситуациях получится убеждением и переговорами. Также год Черного Водяного Кролика хорош для завязывания новых знакомств, которые могут перерасти в дружбу. А кому Кролик принесет удачу, читайте здесь.

Напомним, кого из зодиакальных знаков нужно остерегаться до конца осени, а также стало известно, кто из представителей зодиакального круга живет дольше всех.