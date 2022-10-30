В Новосибирске скончался ведущий артист театра «Глобус»

Фото: Вячеслав Ковалевич / kovalevich.photographer.ru

В субботу, 29 октября, на 71-м году жизни умер ведущий актер Новосибирского Академического молодежного театра «Глобус» Евгений Калашник.

В субботу, 29 октября, в возрасте 71-го года скончался Евгений Калашник, выступавший ведущим актером Академического молодежного театра «Глобус» с 1988 по 2010 год и с 2016 по 2022 год.

Калашник родился в 1951 году, а в 1971 окончил Новосибирское театральное училище. С 1974 по 1975 год актер выступал в Новосибирском областном театре драмы (ныне – театр «Старый дом»). С 1977 по 1988 год актер действительного Новосибирского областного театра драмы. В 1988 году актер был приглашен в труппу Новосибирского театра юного зрителя (который позже был переименован в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), где прослужил до 2010 года, а в 2016 году вновь вернулся на сцену «Глобуса», где и завершил свою творческую деятельность в июне 2022 года.

Евгений Калашник – лауреат многочисленных статусных театральных премий. На его счету два поставленных спектакля в качестве режиссера: «...Забыть Герострата!» Григория Горина и «Фантазии Фарятьева» Аллы Соколовой.

Прощание с артистом состоится 1 ноября 2022 года с 11.00 до 12.00 в Новосибирском крематории в поселке Восход на улице. Военторговская, 4/1.

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