Житель Новосибирска продает пачку лапши «Доширак» за 999 рублей

Пачку лапши «Доширак» со вкусом говядины выставили на продажу в Новосибирске почти за тысячу рублей.

Новосибирец пытается продать пачку лапши «Доширак» за 999 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте “Авито”. При этом в магазинах средняя стоимость упаковки данной лапши составляет 55 рублей.

По словам продавца, завод по производству данной лапши прекратил работу, поэтому “красный дошик” стал редкостью, а аналоги не сравнятся с оригиналом.

“Целая эпоха. Основная пища богатых студентов общаги (потому что бедные ели ролтон). Основная пища пассажиров поездов. Так же основная пища (наравне с пельменями) когда развёлся, а всю еду готовила только жена, или при финансово-кредитных проблемах”, — написал автор объявления.

Мужчина отметил, что «Доширак» существенно экономит время на готовке, мытье посуды, помогает преодолеть простуду или похмелье.

Владелец добавил в объявлении, что упаковка лапши запечатана и цела, а также то, что торга за продукт нет.

Напомним, в прошлом году похожее объявление разместил житель Красноярского края. Однако тогда за упаковку "Доширака" просили 19 990 рублей.