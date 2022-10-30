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общество

Житель Новосибирска продает пачку лапши «Доширак» за 999 рублей

Фото Житель Новосибирска продает пачку лапши «Доширак» за 999 рублей
Фото Житель Новосибирска продает пачку лапши «Доширак» за 999 рублей

Пачку лапши «Доширак» со вкусом говядины выставили на продажу в Новосибирске почти за тысячу рублей.

Новосибирец пытается продать пачку лапши «Доширак» за 999 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте “Авито”. При этом в магазинах средняя стоимость упаковки данной лапши составляет 55 рублей.

По словам продавца, завод по производству данной лапши прекратил работу, поэтому “красный дошик” стал редкостью, а аналоги не сравнятся с оригиналом.

“Целая эпоха. Основная пища богатых студентов общаги (потому что бедные ели ролтон). Основная пища пассажиров поездов. Так же основная пища (наравне с пельменями) когда развёлся, а всю еду готовила только жена, или при финансово-кредитных проблемах”, — написал автор объявления.

Мужчина отметил, что «Доширак» существенно экономит время на готовке, мытье посуды, помогает преодолеть простуду или похмелье.

Владелец добавил в объявлении, что упаковка лапши запечатана и цела, а также то, что торга за продукт нет.

Напомним, в прошлом году похожее объявление разместил житель Красноярского края. Однако тогда за упаковку "Доширака" просили 19 990 рублей.

 

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Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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