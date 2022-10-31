Что означает режим повышенной готовности для водителей: кого могут остановить для проверки

Freepik, authors: Stadtratte, Zuberka, RealPeopleGroup, ljubaphoto, AzmanL

На территории Центрального и Южного федеральных округов введен режим повышенной готовности. В материале Сиб.фм рассказываем, как такие нововведения повлияют на водителей.

На каких территориях ввели режим повышенной готовности?

Режим повышенной готовности действует в Москве, а также во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях в ЦФО. В ЮФО режим повышенной готовности будет действовать в Адыгее, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.

Что означает режим повышенной готовности для водителей?

Как объяснил основатель профессионального сообщества «Подслушано у ДПС» и независимый юридический консультант инспекторов ГИБДД Валентин Ильинов, решение о том, какие именно проверки и мероприятия будут действовать в каждом отдельном регионе, будут принимать местные власти совместно с правоохранительными органами. Для этого на уровне министерств и ведомств, таких как МВД и Росгвардия, должны быть изданы ведомственные приказы.

«Например, в приграничных регионах России уже установили средний уровень реагирования, в том числе в Крыму, Курской и Воронежской областях. Это означает, что больше внимания будет уделено охране общественного порядка — скорее всего, в таких регионах будут выставлять дополнительные посты ГИБДД, наверняка будет больше досмотровых мероприятий», — сказал Ильинов.

В таких случаях, по его словам, инспекторы ГИБДД могут временно ограничивать движение на некоторых участках.

«Скорее всего, будут дополнительные рейды. Вполне возможно, что будет больше досмотровых мероприятий: будут проверять и искать оружие и взрывчатые вещества», — говорит эксперт.

Специалист предположил, что сотрудники сфокусируются именно на досмотрах, проверке документов и подозрительных автомобилях.

«Например, такие принципы работы в командировках в Дагестан или Ингушетию. Небольшие нарушения ПДД — не приоритет. Сотрудники занимаются только досмотровыми мероприятиями, ищут поддельные документы, людей в розыске, перебитые номера. И в этих регионах будет то же самое. Частично будут перекрывать районы, которые регулярно попадают под обстрелы, будут ограничивать движение так, чтобы машины шли в объезд», — заявил он.

Как в свою очередь объяснила руководитель практики уголовного и административного права «Амулекс.ру» Любовь Шебанова, режим повышенной готовности, объявленный для ряда регионов, в том числе в Москве, направлен на усиление мер по поддержке безопасности и гражданской обороны, недопущению ослабления работы жизненно важных сфер. Со стороны силовых служб, по ее словам, такой режим означает их усиление в численном и качественном значении.

«Для простых граждан никаких изменений не предполагает. Для автотранспорта, например, это фактически означает, что перевозчики вправе в короткие сроки, иногда и минуя необходимые процедуры, по специальным указаниям органа управления в период действия такого режима менять маршруты и время перевозок, иногда и отменять их без существенных экономических санкций за это. Такая необходимость обязательно мотивирована требованиями безопасности», — сказала Шебанова.

К чему готовиться водителям крупных городов?

Для проведения рейдов и проверок со стороны ГИБДД никакие новые основания не появились, инспекторы также руководствуются регламентом МВД и Законом о полиции, считает юрист Шебанова. По ее словам, в период действия режима все процедуры осмотра и досмотра транспорта должны проводиться более тщательно.

«Наверняка будет увеличено количество патрулирующих лиц. В том числе на крупных объектах, таких как метро, торговые центры», — пояснила эксперт.

Она добавила, что любые рейды, проводимые инспекторами ГИБДД, как совместно с сотрудниками полиции, так и с другими ведомствами, проводятся по тем же основаниям и с теми же задачами, что и ранее. Просто они должны будут происходить чаще и качественнее. Решение об их проведении, вероятнее всего, будет вызвано необходимостью, следующей из оперативной информации и обстановки в регионе.

«Никаких изменений или особенностей для водителей такой режим не предполагает, возможно, чаще придется сталкиваться с патрульными службами, поэтому каждому автолюбителю можно порекомендовать более тщательно следить за соблюдением требований ПДД», — сказала юрист.

В свою очередь Ильинов согласился с мнением о том, что в Москве и других крупных регионах инспекторы ГИБДД начнут внимательнее проверять в первую очередь грузовой транспорт. Подозрительные автомобили, которые будут постоянно появляться в одних и тех же местах, будут отслеживать с помощью камер.

«Рейды в ГИБДД в крупных городах проходят регулярно, просто, скорее всего, руководители изменят вводные данные: упор будет не на тонировку и условные ремни, а розыск, проверки иностранцев, выявление оружия. Думаю, что будет больше досмотров, но к ним водителям надо относиться с пониманием и проще», — предупредил Ильинов.

При этом в Москве власти уже сообщили, что примут меры по повышению безопасности, предусмотренные введенным режимом повышенной готовности, однако «ограничивающих обычный ритм жизни» мер пока нет.

Как вести себя во время досмотра?

Если водителя попросили пройти досмотр автомобиля, Ильинов советует спокойно выйти из машины и открыть багажник: «Да, можно требовать понятых, просить протокол досмотра. Но сейчас уже не до таких формальностей. И водитель потеряет час времени, и инспектор, а за это время кто-то подозрительный просто проедет мимо. Сейчас ситуация такая, что, если водитель отказывается открыть багажник, это уже большое основание все-таки посмотреть, что он там везет».

По его словам, если водитель чего-то боится или не доверяет действиям полицейских, можно включить камеру мобильного телефона и фиксировать все от начала до конца.

«Инспекторы же не лезут прямо в машину — просто откройте багажник, дайте осмотреть кузов и салон. Вдруг там взрывчатка или оружие», — считает Ильинов.

Какие еще ограничения могут ввести?

В свою очередь ведущий специалист Европейской юридической службы Александр Спиридонов перечислил ряд ограничений для автовладельцев, которые возможны при введении режима повышенной готовности:

ограничение движения транспорта возле военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

установка временных пунктов досмотра транспортных средств на критически важных участках дорог и досмотр транспортных средств.

«На дорогах общего пользования должны появиться посты ГИБДД, усиленные сотрудниками Росгвардии. Основания для досмотра — нормативные акты и приказы непосредственных руководителей. Проверки транспортных средств могут быть как сплошные, так и выборочные — независимо от нарушения ПДД со стороны водителя», — отметил юрист.

По его словам, в рамках введенного режима повышенной готовности руководители регионов вправе принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также у них есть полномочия, связанные с обеспечением потребностей Вооруженных сил, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, что не исключает проведение дополнительных рейдов, в том числе на парковках возле ТЦ, метро.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске 10 % автомобилистов признались в покупке водительских прав. Напомним, что страховой агент объяснила влияние подорожания ОСАГО, а также стало известно, почему сотни водителей рискуют стать пешеходами.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.